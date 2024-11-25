Radeon RX 7600 назвали лучший бюджетной видеокартой для покупки в 2024 / фото AMD

Редакция популярного технопортала TechRadar опубликовал свежий материал, посвященный видеокартам для игр. На этот раз внимание уделили бюджетным моделям, к которым стоит присмотреться в конце 2024 года. У них получился небольшой список из пяти видеокарт.

Согласно Steam, почти 60% геймеров по-прежнему сидят на разрешении 1080p, значительно опережая 1440p с долей 20%. С этими карточками можно комфортно играть в 1080p на высоких или даже максимальных настройках с комфортной частотой смены кадров.

  • Первое место у Radeon RX 7600, которую называют лучшей видеокартой для 1080p-гейминга. По соотношению цена/производительность у решения AMD попросту нет конкурентов, отмечают в TechRadar.

  • GeForce RTX 4060 на втором месте, как лучшая альтернатива Nvidia для бюджетного гейминга. Возможно, она не станет революционным апгрейдом для тех, у кого уже есть RTX 3060, но для геймеров, обновляющих старые модели GeForce GTX, она станет настоящим прорывом.

  • Далее идет Radeon RX 6600, лучшая видеокарта от AMD "за свои деньги" прошлого поколения. Она все еще очень хороша в 1080p, также к плюсам карточки отнесли поддержку AMD Radeon Super Resolution.

  • Тем же, кто не хочет переплачивать, есть имеет смысл рассмотреть покупку Intel Arc A750, которая обеспечивает надежную производительность в 1080p и даже 1440p. Но из-за проблем с драйверами в классику с ней не поиграть.

  • Замыкает топ-5 лучшая бюджетная видеокарта Nvidia прошлого поколения GeForce RTX 3050. Благодаря DLSS она позволяет не только запускать игры в 1080p с высокой герцовкой, но и справляться с творческими задачами, с которыми не справятся даже лучшие видеокарты AMD.

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NVIDIA GeForce RTX 3050

Ранее эксперты советовали, какой процессор выбрать экономному геймеру в конце 2024 гола. У Intel и AMD есть широкий ассортимент недорогих моделей, которые способны удовлетворить потребности большинства геймеров.

Презентация новых видеокарт Nvidia ожидается в январе 2025 года. Если верить слухам, то RTX 5090 будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

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