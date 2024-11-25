Radeon RX 7600 является лучшей по совокупности качеств, а RTX 4060 назвали оптимальным выбором для фанатов "зеленых".

Редакция популярного технопортала TechRadar опубликовал свежий материал, посвященный видеокартам для игр. На этот раз внимание уделили бюджетным моделям, к которым стоит присмотреться в конце 2024 года. У них получился небольшой список из пяти видеокарт.

Согласно Steam, почти 60% геймеров по-прежнему сидят на разрешении 1080p, значительно опережая 1440p с долей 20%. С этими карточками можно комфортно играть в 1080p на высоких или даже максимальных настройках с комфортной частотой смены кадров.

Первое место у Radeon RX 7600, которую называют лучшей видеокартой для 1080p-гейминга. По соотношению цена/производительность у решения AMD попросту нет конкурентов, отмечают в TechRadar.

которую называют лучшей видеокартой для 1080p-гейминга. По соотношению цена/производительность у решения AMD попросту нет конкурентов, отмечают в TechRadar. GeForce RTX 4060 на втором месте, как лучшая альтернатива Nvidia для бюджетного гейминга. Возможно, она не станет революционным апгрейдом для тех, у кого уже есть RTX 3060, но для геймеров, обновляющих старые модели GeForce GTX, она станет настоящим прорывом.

Далее идет Radeon RX 6600, лучшая видеокарта от AMD "за свои деньги" прошлого поколения. Она все еще очень хороша в 1080p, также к плюсам карточки отнесли поддержку AMD Radeon Super Resolution.

Тем же, кто не хочет переплачивать, есть имеет смысл рассмотреть покупку Intel Arc A750, которая обеспечивает надежную производительность в 1080p и даже 1440p. Но из-за проблем с драйверами в классику с ней не поиграть.

Замыкает топ-5 лучшая бюджетная видеокарта Nvidia прошлого поколения GeForce RTX 3050. Благодаря DLSS она позволяет не только запускать игры в 1080p с высокой герцовкой, но и справляться с творческими задачами, с которыми не справятся даже лучшие видеокарты AMD.

Видео дня

Ранее эксперты советовали, какой процессор выбрать экономному геймеру в конце 2024 гола. У Intel и AMD есть широкий ассортимент недорогих моделей, которые способны удовлетворить потребности большинства геймеров.

Презентация новых видеокарт Nvidia ожидается в январе 2025 года. Если верить слухам, то RTX 5090 будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

Вас также могут заинтересовать новости: