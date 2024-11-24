Официальная презентация должна состояться в ближайшие недели.

Intel будет единственной компанией из "большой тройки" производителей GPU, кто выпустит видеокарты нового поколения уже в этом году. Две модели Arc B580 на базе семейства Battlemage раньше времени появились на Amazon вместе с рекламными изображениями.

Первая модель называется ASRock Arc B580 Steel Legend OC. GPU ускорителя сделан на новой архитектуре Xe2-HPG, а частота работы GPU может достигать 2.8 ГГц. На борту 12 гигабайт видеопамяти GDDR6 (19 Гбит/с) и 192-битная шина.

Для питания используются обычные 8-контактные разъемы: компания не стала переходить на разъем, созданный при участии Nvidia. Видимо, это объясняется относительно низким энергопотреблением Arc B580. В "cпеках" говорится, что нужен БП на 650 Вт.

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Помимо Steel Legend, в продажу поступит модель Challenger OC. Это тоже Intel Arc B580, но покомпактнее и с более простой системой охлаждения.

Информации об игровой производительности Arc B580 пока не представлено. В нынешнем семействе видеокарт Intel есть Arc A580 – это бюджетная ($179) карточка с 8 гигабайтами памяти на борту, которая, по словам специалистов, предлагает лучшее соотношение цены-качества в своем сегменте.

Так как обе видеокарты уже "засветились" на Amazon, официальная премьера Intel Arc B580, как и всего семейства Battlemage, состоится в ближайшие недели.

Презентация новых видеокарт Nvidia ожидается в январе 2025 года. Если верить слухам, то RTX 5090 будет настоящей видеокартой-"монстром" с 32 ГБ памяти и энергопотреблением 600 Вт. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

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