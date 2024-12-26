В сети появилось первое фото GeForce RTX 5090 – о видеокарте уже почти все известно

RTX 5090 должна появиться в продаже в конце января/начале февраля.

В интернет попали первые фотографии новой флагманской видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090. Точнее, на фото изображена не вся карта, а только ее плата.

Однако и на ней можно разглядеть внушительных размеров графический процессор GB202-300 и 16 модулей памяти производства компании Samsung, установленных вокруг него. Памяти у новой видеокарты должно быть 32 гигабайт – уникальная конфигурация для семейства Blackwell, пишет VideoCardz.

Если верить слухам, GB202-300 получит 21 760 ядер CUDA. Питание будет подаваться через один 16-штырьковый разъем нового стандарта 12V-2x6. Он обеспечит передачу до 600 Вт мощности и это максимальное потребление для GeForce RTX 5090. Шина – 512 бит (384 бит у RTX 4090).