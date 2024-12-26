В сети появилось первое фото GeForce RTX 5090 – о видеокарте уже почти все известно

В интернет попали первые фотографии новой флагманской видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090. Точнее, на фото изображена не вся карта, а только ее плата.
Однако и на ней можно разглядеть внушительных размеров графический процессор GB202-300 и 16 модулей памяти производства компании Samsung, установленных вокруг него. Памяти у новой видеокарты должно быть 32 гигабайт – уникальная конфигурация для семейства Blackwell, пишет VideoCardz.
Если верить слухам, GB202-300 получит 21 760 ядер CUDA. Питание будет подаваться через один 16-штырьковый разъем нового стандарта 12V-2x6. Он обеспечит передачу до 600 Вт мощности и это максимальное потребление для GeForce RTX 5090. Шина – 512 бит (384 бит у RTX 4090).
Презентация видеокарт Nvidia GeForce RTX 50-й серии состоится 7 января на выставке CES 2025. Вместе с RTX 5090 должны представить 5080 и RTX 5070. О них уже тоже почти все известно.
Примерно в это же время AMD представит семейство RDNA 4 (Radeon 9000). С новым поколением компания откажется от конкуренции за топовый сегмент: самая мощная Radeon RX 9070 XT будет конкурировать в лучшем случае с GeForce RTX 5070.
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