Кибератаку приписывают российской группировке Killnet.

Сайты нескольких госучреждений Молдовы подверглись DDoS-атакам из-за рубежа, которые были осуществлены российскими хакерами.

Об сообщила Служба информации и безопасности Молдовы, сообщает издание NewsMaker.

По информации службы, DDoS-атаки, которым подверглись сайты некоторых госучреждений, велись из-за рубежа.

"Кибератаку приписывают российской группировке Killnet, которая действует по принципам хактивизма и специализируется на проведении DDoS-атак на страны, которые, по их мнению, поддерживают Украину. Группировки сделали такие атаки на правительственные сайты в странах ЕС и на веб-инфраструктуру НАТО, а последние дни были атакованы сайты госорганизаций в Румынии", - сообщили в Службе информации и безопасности Молдовы.

Там также заверили, что сейчас ответственные органы власти принимают необходимые меры для отражения атак на государственную инфраструктуру и минимизации их последствий.

Как сообщал УНИАН, компания Microsoft отчиталась, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере шесть групп российских хакеров провели около 240 атак против украинских цифровых ресурсов.

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