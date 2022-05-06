По сравнению с прошлым годом количество кибератак на Украину увеличилось втрое.

Украинцам присылают письма автором которых является якобы CERT-UA (команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины), они содержат вредоносное вложение в виде защищенного паролем RAR-архива "UkrScanner.rar".

Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Там отметили, что активность связана с деятельностью группы APT28 (UAC-0028). "Ресурс уже заблокировали, однако в случае получения подобных писем, команда CERT-UA просит немедленно об этом информировать", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что по сравнению с прошлым годом количество кибератак на Украину увеличилось втрое. Больше всего атакуют органы государственной власти, медиаресурсы, энергетическую сферу и сферу логистики.

Кибератаки не только касаются государственной власти и инфраструктуры, но и касаются каждого гражданина. Сейчас есть увеличение спам-рассылок и попытки собрать именно информацию относительно граждан.

Граждане должны использовать простые правила кибергигиены: применять сложные пароли, регулярно их менять и не открывать подозрительные сообщения и ссылки.

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