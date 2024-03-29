Скорее всего, Apple внедрит эту функцию с релизом iOS 18 в сентябре.

В ноябре 2023 года Apple неожиданно объявила о внедрении поддержки формата сообщений RCS на iPhone, но не стала раскрывать точные сроки. Однако теперь Google случайно раскрыла на своем сайте, что запуск функции запланирован на осень этого года.

Как пишет портал MacRumors, скорее всего это произойдет после выхода iOS 18 в сентябре. Впрочем, тестирование новой технологии может начаться раньше, в частности, с запуском первых бета-версий iOS 18 в июне.

RCS – это кроссплатформенный стандарт, который работает через интернет, а не сотовую сеть, то есть позволит по сути бесплатно общаться через iMessage с пользователями Android-устройств. Сейчас такая возможность есть только у владельцев iPhone.

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Фактически, RCS – это что-то вроде СМС, но без ограничений на количество символов, с поддержкой отправки файлов в более высоком разрешении, групповых чатов, сквозного шифрования и оповещений о прочтении сообщений.

При этом, Apple, вероятно, сохранит разделение типов сообщений в iMessage по цвету, то есть Android-юзера все равно можно будет распознать с первого сообщения. Это на самом деле серьезный момент: Googlе не раз обвиняла Apple в травле владельцев Android из-за цвета сообщений.

iOS 18 называют самым крупным обновлением в истории Apple. Говорят, в этом обновлении разрешат перемещать иконки на рабочих столах Айфона в любом порядке, без закрепления ряда. А Siri поумнеет благодаря ИИ.

Напомним, с выходом iOS 17.4 Apple официально разрешила сторонние магазины приложений на iPhone. Пока только в странах Евросоюза, но не исключительно, что в будущих обновлениях эту возможность сделают доступной для всех.

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