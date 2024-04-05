Samsung уверена в успехе новой модели и готова выпустить ее уже этим летом.

Samsung работает над смартфоном Galaxy S24 FE. Это более доступная версия базовой модели Galaxy S24 по аналогии с парой S21 FE и S23 FE, созданная на основе отзывов фанатов и выходящая в середине осени.

Согласно свежей информации, Galaxy S24 FE может выйти гораздо раньше, чем выходили предшественники – уже этим летом. Сообщается, что производство компонентов дисплея для этой модели же запущено, что говорит о намерении компании выпустить смартфон в ближайшие месяцы.

Это будет рекордно ранний релиз для семейства Galaxy "FE", поскольку обычно они выходят спустя 8 месяцев после основной линейки. Судя по всему, Samsung уверена в успехе новой модели и готова выпустить ее сильно раньше обычного. Не исключено, что таким образом компания готова конкурировать с базовым iPhone 16, который выйдет в сентябре.

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Что уже известно о Samsung Galaxy S24 FE

В плане дизайна, смартфон будет выглядеть так же, как гаджеты серии Galaxy S24. Galaxy S24 FE выйдет с 6,1-дюймовым дисплеем AMOLED, 12 ГБайт оперативной памяти LPDDR5x и накопителем двух видов: 128 ГБ (UFS 3.1) и 256 ГБ (UFS 4.0). Аккумулятор – 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

Есть информация, что в отличие от предшественника, который был выпущен с чипом Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1 в зависимости от рынка, Galaxy S24 FE будет базироваться исключительно на фирменном чипе Samsung. А одним из главных преимуществ перед другими Android-девайсы в своем классе станет 7 лет основных обновлений и патчей безопасности по аналогии с флагманской линейкой.

Вместе с Galaxy S24 FE на летнем мероприятии будут представлены Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6: инсайдеры уже делились рендерами и подробностями нового поколения складных смартфонов. А осенью ожидается релиз Galaxy Ring – умного кольца Samsung. СМИ предсказывают, что это будет хит и убийца смарт-часов и фитнес-браслетов.

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