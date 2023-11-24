Судя по всему, использование титана в дизайне смартфонов становится новым трендом после выпуска iPhone 15 Pro.

В интернете засветили живые фотографии следующего флагмана Samsung. В целом, дизайн копирует прошлое поколение в лице Galaxy S23 Ultra, но есть парочку заметных изменений.

Одно из главных изменений – титановая рамка, она будет имеет тонкую матовую текстуру. По слухам, титановый корпус будет только у Galaxy S24 Ultra, тогда как более дешевые S24 и S24 Plus получат обычную рамку.

Также в новой серии уходит эпоха флагманов Samsung с изогнутыми экранами. Инновация, которая одно время преподносилась чуть ли не революционной, прожила довольно долго, но себя не оправдала. В этот раз у флагмана будет плоский экран с супертонкими рамками.

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В остальном новая модель будет похожа на предшественника. На месте и отсек для стилуса – слева на нижней грани корпуса.

Что касается базовых Galaxy S24 и Galaxy S24+, то в плане дизайна они будут похожи на iPhone последних поколений. Обе модели получат плоскую боковую рамку, а углы смартфонов будут закруглены.

Анонс линейки Galaxy S24 намечен на 17 января 2024 года. Предварительные заказы начнут принимать в этот же день, а поставки стартуют с 26 по 30 января. А уже открытые продажи начнутся 30 января.

Если верить инсайдерским данным, Samsung собирается реализовать в линейке Galaxy S24 все самые актуальные тренды и "фишки". Мы уже слышали о функции спутниковой связи, рекордных 2 Гбайтах памяти и особом методе "укладки" аккумулятора.

Также Samsung делает большую ставку на искусственный интеллект. Это будут "самые умные" смартфоны на рынке, превзойдя то, что конкуренты из Google предлагают в Pixel 8. Одна из фишек – голосовой переводчик, который будет активироваться во время телефонных звонков и переводить речь в реальном времени.

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