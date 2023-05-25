Устройство уже получило одобрение и сертификат от экспертов FDA, и музыку оно тоже умеет воспроизводить.

Британский бренд CurrentBody представил необычный гаджет CurrentBody Skin LED – это первые в мире беспроводные наушники, от которых буквально растут волосы на голове. Устройство предназначено для лысых меломанов или тех, у кого проявляются первые признаки облысения по мужскому типу.

Как утверждают разработчики, 120 особых LED-ламп стимулируют рост шевелюры и замедляют выпадение волос, а для достижения результата нужно носить шлем по 10 минут ежедневно в течение 16 недель. Устройство даже имеет медицинский сертификат FDA.

Подключаются наушники по Bluetooth. Заряжать их можно по кабелю USB-C. Производитель утверждает, что несмотря на свое основное предназначение, звучат они достойно на уровне недорогих беспроводных моделей.

Новинка продается и в США по цене $860 (примерно 31 000 грн). Можно выбрать размер гарнитур в зависимости от размера головы.

Ранее УНИАН рассказывал о самых "долговечных" наушниках в мире – Fairphone Fairbuds X. Их основная фишка заключается в высокой ремонтопригодности: если какой-то компонент сломается, можно будет купить новый на сайте производителя и самому заменить. Поменять можно все: от амбушюр и динамиков, до портов и аккумулятора.

Если вы в поисках недорогих беспроводных наушников с шумоподавлением, мы делились подборкой лучших моделей, которые актуальны для покупки в 2023 году. В топе ожидаемо AirPods Max от Аpple, но в список также вошли модели Sony, Bose и других популярных производителей.

Порой нет ничего более раздражающего, чем один неработающий наушник. Хоть у беспроводных гарнитур нет провода, который может оборваться и сломаться, зато существуют баги и прочие проблемы. Если вы оказались в подобной ситуации, УНИАН подготовил универсальную памятку для AirPods и гарнитур других брендов.

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