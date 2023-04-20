Наушники с функцией активного шумоподавления помогают полностью погрузиться в музыку, уменьшая влияние шума на слух пользователя. Чтобы точно не разочароваться после покупки, специалисты портала Wired выделили лучшие, по их мнению, наушники с шумоподавлением, которые актуальны для покупки в 2023 году.
В топе ожидаемо AirPods Max от Аpple, но в подборку также вошли модели Sony, Bose и других популярных производителей.
Лучшие по всем показателям – AirPods Max
Если у вас iPhone и вы готовы потратиться 550 долларов, то шумоподавляющие накладные наушники от Apple – это лучший выбор. Возможно, это даже лучшие беспроводные наушники в принципе.
Из их достоинств выделяется отличное шумоподавление Bose, лучшее качество сборки, которое вы найдете в этом сегменте, а также возможность сопряжения с устройствами Apple.
Вторые в рейтинге наушники – Sony WH-1000XM5
Sony изменила внешний вид своих популярных флагманских наушников, сделав их более изящными и более конкурентоспособными с устройствами от Apple и Bose.
Что точно осталось в новинке от предшественника, так это превосходный шумодав, супер-настраиваемый звук и фантастическое время автономной работы.
Все еще отличный выбор – Sony WH-1000XM4
Хоть это и не самая свежая модель в 2023, линейка Sony WH-1000X – это одни из лучших наушников с шумоподавлением за почти 10 лет. У WH-1000XM4 приятный внешний вид и 30-часовое время автономной работы.
В сравнении с предшественниками эта версия отличается улучшенным шумоподавлением и улучшенным качеством звука. Микрофоны тоже здесь очень хорошие.
Какие еще наушники попали в рейтинг:
- Bose Noise Canceling 700 – лучшие для офиса;
- Bowers & Wilkins PX7 S2 – самые удобные;
- Focal Bathys – для аудиофилов;
- Sony WF-1000XM4 – вакуумные наушники (затычки) с лучшим шумоподавлением;
- Soundcore by Anker Space A40 – лучшие бюджетные затычки;
- Jabra Elite 7 Active – лучшие для тренировок;
- Sennheiser Adapt 660 – лучшие в соотношении "цена-качество"
- QuietOn 3.1 – наушники для сна.
Ранее УНИАН делился советами, как правильно подобрать наушники, чтобы не пожалеть о покупке. При покупке наушников наличие качественного звука, безусловно, является приоритетом, но запоминающийся дизайн и дополнительные "фишки" тоже не будут лишними.
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