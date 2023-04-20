В топе ожидаемо AirPods Max, но в подборку также вошли модели Sony, Bose и других популярных производителей.

Наушники с функцией активного шумоподавления помогают полностью погрузиться в музыку, уменьшая влияние шума на слух пользователя. Чтобы точно не разочароваться после покупки, специалисты портала Wired выделили лучшие, по их мнению, наушники с шумоподавлением, которые актуальны для покупки в 2023 году.

В топе ожидаемо AirPods Max от Аpple, но в подборку также вошли модели Sony, Bose и других популярных производителей.

Лучшие по всем показателям – AirPods Max

Если у вас iPhone и вы готовы потратиться 550 долларов, то шумоподавляющие накладные наушники от Apple – это лучший выбор. Возможно, это даже лучшие беспроводные наушники в принципе.

Видео дня

Из их достоинств выделяется отличное шумоподавление Bose, лучшее качество сборки, которое вы найдете в этом сегменте, а также возможность сопряжения с устройствами Apple.

Вторые в рейтинге наушники – Sony WH-1000XM5

Sony изменила внешний вид своих популярных флагманских наушников, сделав их более изящными и более конкурентоспособными с устройствами от Apple и Bose.

Что точно осталось в новинке от предшественника, так это превосходный шумодав, супер-настраиваемый звук и фантастическое время автономной работы.

Все еще отличный выбор – Sony WH-1000XM4

Хоть это и не самая свежая модель в 2023, линейка Sony WH-1000X – это одни из лучших наушников с шумоподавлением за почти 10 лет. У WH-1000XM4 приятный внешний вид и 30-часовое время автономной работы.

В сравнении с предшественниками эта версия отличается улучшенным шумоподавлением и улучшенным качеством звука. Микрофоны тоже здесь очень хорошие.

Какие еще наушники попали в рейтинг:

Bose Noise Canceling 700 – лучшие для офиса;

Bowers & Wilkins PX7 S2 – самые удобные;

Focal Bathys – для аудиофилов;

Sony WF-1000XM4 – вакуумные наушники (затычки) с лучшим шумоподавлением;

Soundcore by Anker Space A40 – лучшие бюджетные затычки;

Jabra Elite 7 Active – лучшие для тренировок;

Sennheiser Adapt 660 – лучшие в соотношении "цена-качество"

QuietOn 3.1 – наушники для сна.

Ранее УНИАН делился советами, как правильно подобрать наушники, чтобы не пожалеть о покупке. При покупке наушников наличие качественного звука, безусловно, является приоритетом, но запоминающийся дизайн и дополнительные "фишки" тоже не будут лишними.

Если вы в поисках наушников для спорта, мы также делились подборкой лучших моделей, которые актуальны для покупки в 2023 году. В топе ожидаемо AirPods Pro 2, но нашлось место и моделям от Bose, Anker и других производителей.

А если хочется чего-то оригинального, ранее в ассортименте Huawei появились необычные Bluetooth-наушники в форме "капли". Также недавно были выпущены Nothing Ear (2) – продолжение самых оригинальных наушников на рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: