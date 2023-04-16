Правда, они далеко не бюджетные, а автономность как для наушников у них слабая.

Швейцарская компания Hed представила на рынке новинку Unity – это первые в истории беспроводные наушники, передающие звук без потерь. Правда, они далеко не бюджетные, а автономность как для наушников у них слабая.

Для передачи данных в высоком качестве наушники используют Wi-Fi (Full Fidelity Wi-Fi), хотя также могут работать через Bluetooth, но тут уже будут потери. Производитель говорит, что наушники позволяют слушать музыку высокого разрешения без потерь с частотой до 24 бит/96 кГц.

В основе наушников лежат 40-мм титановые излучатели, а за обработку звука отвечает некий 2-х ядерный чип и 1 ГБ оперативной памяти. Наушники также оснащены 3-х осевым гироскопом, акселерометром, компасом и девятиосевым датчиком движения. Также можно отметить наличие 16 ГБ ПЗУ для хранения музыки.

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Автономность, несмотря на габариты наушников, довольно скромная – время работы от аккумулятора составляет до восьми часов. Стоят Hed Unity 2200 долларов (80 000 грн).

Как выбрать хорошие наушники в 2023 году

Ранее УНИАН делился советами, как правильно подобрать наушники, чтобы не пожалеть о покупке. При покупке наушников наличие качественного звука, безусловно, является приоритетом, но запоминающийся дизайн и дополнительные "фишки" тоже не будут лишними.

Если вы в поисках наушников для спорта, мы также делились подборкой лучших моделей, которые актуальны для покупки в 2023 году. В топе ожидаемо AirPods Pro 2, но нашлось место и моделям от Bose Anker и других производителей.

Если хочется чего-то оригинального, ранее в ассортименте Huawei появились необычные Bluetooth-наушники в форме "капли". Также недавно были выпущены Nothing Ear 2 – продолжение самых оригинальных наушников на рынке.

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