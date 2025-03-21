У него металлический корпус, 16/512 ГБ в базе и аккумулятор на целый день работы.

В начале 2025 года Xiaomi представила два ноутбука – Redmi Book 14 и Redmi Book 16. Теперь к ним присоединилась еще одна более дешевая 14-дюймовая модель, получившую приписку Refreshed Edition. Об этом пишет Gizmochina.

Бюджетная альтернатива MacBook Air получила металлический корпус и 14-дюймовый IPS-экран с разрешением 1200p + 60 Гц – вместо 2,8K + 120 Гц у базовой версии Redmi Book 14. Процессор также упрощен: вместо Intel Core 220H используется Core i5-13420H.

Объем оперативной памяти остался на уровне 16 ГБайт (LPDDR5), а накопитель имеет емкость 512 ГБ (PCIe SSD). Аккумулятора должно хватить на целый день, в комплекте есть адаптер на 100 Вт (до 50% за 35 минут). Модель поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

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В Китае Redmi Book 14 (2025) стоит от 3499 юаней (около 20 000 грн). Для сравнения, обычный Redmi Book 14 (2025) выпустили за 4599 юаней (~27 000 грн) в начальной конфигурации. Дата мирового релиза не сообщается.

Напомним, в начале марте Apple выпустила новый MacBook Air на процессоре M4. У него 16-256 ГБ памяти в базе, до 18 часов работы от батареи и улучшенная камера на 12 Мп. Стоит от $999.

УНИАН писал, что следующий флагман Xiaomi, модель Xiaomi 16, будет серьезно отличаться от своих предшественников, отказавшись от компактного дизайна в пользу большего дисплея и более тонкого корпуса.

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