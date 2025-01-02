Xiaomi представила дешевый и мощный клон MacBook Air с батареей на 19 часа (фото)

У лэптопов металлический корпус, самый актуальный процессор от Intel, тонкий корпус и премиальный дизайн.

Xiaomi вместе со смартфоном Redmi Turbo 4 сделала анонс новых ноутбуков под брендом Redmi. Устройства получились тонкими, легкими и мощными, а стоят при этом значительно дешевле конкурентов, в том числе MacBook Air, пишет GSMArena.

В линейку Redmi Book (2025) вошли две модели: с экраном 14 и 16 дюймов. Обе работают на базе актуального процессора Intel Core 5 220H с мощностью 47 Вт и поддержкой ИИ. Чип имеет 4 производительных и 8 энергоэффективных ядер (12 ядер/16 потоков). Игровыми устройства назвать нельзя, так как они больше позиционируется как офисній или бизнес-продукт.

Версии устройств различаются экранами – 16-дюймовая получила экран с разрешением 2,5К, у Redmi Book 14 (2025) экран с разрешением 2,8К. В обоих случаях кадровая частота составляет 120 Гц, максимальная яркость – 400 нит. Оба экрана поддерживают охват 100% цветового пространства sRGB и технологию защиты глаз от синего света.

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У лэптопов есть пара USB-портов 3.2 и один разъем 2.0, порт для наушников 3,5 мм, HDMI для внешних дисплеев. Корпуса металлические в обоих случаях. Масса и толщина старшей модели – 1,65 кг и 15,9 мм, младшей –1,36 кг и 15,9 мм соответственно.

Внутри стоять аккумулятор емкостью 72 Втч, которого хватит на 19 часов автономного использования. Xiaomi также сообщила, что лэптопы "полностью адаптированы к HyperOS 2".

Цены выглядят так:

Redmi Book 14 2025: 16/512 ГБ – 630 долларов, 16 ГБ/1 ТБ – 670 долларов, 32 ГБ/1 ТБ – 710 долларов;

Redmi Book 16 2025: 16/512 ГБ – 660 долларов, 16 ГБ/1 ТБ – 700 долларов, 32 ГБ/1 ТБ – 740 долларов.

Продажи уже стартовали в Китае. Дата мирового релиза не сообщается, но через пару недель "редмибуки" можно будет найти на AliExpress и других подобных маркетплейсах.

Ранее эксперты PC Gamer назвали лучшее "железо" 2024 года. К примеру, лучшим игровым ноутбуком признали Asus ROG Zephyrus G16 (2024), а лучшей видеокартой – GeForce RTX 4070 Ti Super.

Напомним, в январе 2025 года пройдет презентация видеокарт Nvidia нового поколения. Вместе с RTX 5090 и 5080 должны представить RTX 5070 и 5070 Ti. Примерно в это же время AMD анонсирует семейство RDNA 4 (Radeon 9000).

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