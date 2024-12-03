Новый флагман получит топовую камеру с четырьмя датчиками изображению, но батарею меньше, чем у конкурентов.

В конце октября дебютировали флагманские Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, ставшие наиболее "навороченными" смартфонами на рынке. Вместе с тем компания уже готовит премьеру Xiaomi 15 Ultra, который будет конкурировать с iPhone 16 Pro и будущим Galaxy S25 Ultra.

Смартфон должны официально представить в феврале 2025, а инсайдеры уже опубликовали практически все характеристики будущего флагманского смартфона и даже показали дизайн.

Характеристики Xiaomi 15 Ultra:

Дисплей: 6,73-дюймовая панель с кадровой частотой 120 Гц и разрешением 1440x3200.

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Камеры: основной сенсор Sony LYT-900 на 50 МП с оптическим форматом 1 дюйм, 50 МП телеобъектив Sony IMX858 для коротких расстояний, 200 МП перископный телеобъектив Samsung ISOCELL HP9 с 4,3x увеличением и сверхширокоугольный датчик Samsung ISOCELL JN5 на 50 Мп.

Аккумулятор: от 5450 до 5800 мАч.

Дополнительно: корпус с защитой от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, изогнутый с четырех сторон 2K-экран, поддержка беспроводной зарядки.

Также, по сообщениям инсайдеров, Xiaomi 15 Ultra будет первым смартфоном с двухслойным OLED-дисплеем. Данная технология объединяет две OLED-матрицы в одну, что повышает яркость и улучшает энергоэффективность, а также сильно снижает риск выгорания.

Видео дня

Ранее на фото показали нестандартный дизайн камеры Xiaomi 15 Ultra. Его оснастят крупным блоком камер с расположением объективов в виде буквы "Г".

Ожидается, что Xiaomi 15 Ultra дебютирует вместе с глобальными версиями Xiaomi 15. Предшественник Xiaomi 14 Ultra вышел в конце февраля 2024. Он позиционируется как оптимальное решение для фото энтузиастов.

Ранее в этом месяце у Xiaomi вышел новый смартфон дешевле 100 долларов. Речь идет о модели Redmi A4 5G с камерой 50 Мп и экраном 120 Гц.

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