В частности, это касается моделей с новыми чипами и видеокартами Intel и Nvidia.

Китай на фоне последний сильной вспышки "Омикрона" вводит новые ограничения для производителей электроники и не только.

Производитель ноутбуков XMG передает, что это негативно сказывается на доступности компонентов и нарушает цепочки поставок, что в конечном итоге приведет к дефициту и очередному повышению цен на ноутбуки.

В частности, это касается моделей с новыми чипами и видеокартами Intel и Nvidia. Кроме того, в опубликованном пресс-релизе XMG упомянула предстоящее повышение цен на SSD. Вследствие инцидента на заводах Kioxia и Western Digita в негодность пришли чипы NAND суммарным объемом 6,5 млрд ГБ, что отразится на стоимости флэш-памяти.

Вдобавок Министерство торговли США делилось отчетом о дефиците полупроводников на основе данных от более чем 150 компаний в цепочке поставок. Пользователям стоит быть готовым к еще более заметному подорожанию смартфонов, ноутбуков, автомобилей, планшетов и другой техники.

И это вдвойне обидно на фоне стабилизации рынка графических ускорителей. В середине февраля сообщалось, что цены на видеокарты стали рекордно низкими за последние 13 месяцев, но наверняка уже скоро тенденция изменится. Впрочем, на горизонте все еще маячит переход Ethereum к PoS-модели, который сделает его добычу невыгодным и снизит спрос и цены среди майнеров.

Ранее УНИАН уже писал, что главный онлайн-маркетплейс AliExpress попал в "черный список" из-за торговли подделками.

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