Компанию ему составила социальная сеть WeChat.

Власти США обвинили AliExpress в торговле поддельными продуктами и внесли главный интернет-магазин в мире в список пиратских рынков.

Американский регулятор считает, что на AliExpress можно купить как явные подделки, так и товары, которые рекламируются в качестве оригинальных, но на самом деле таковыми не являются, передает WSJ.

В "черный список" также попала главная экосистема Китая WeChat, сочетающая в себе сервис для обмена сообщениями, социальную сеть, платежную систему, платформу для шоппинга и игр и многое другое. Она, наравне с "аликом", стала одной из крупнейших платформ для контрафактных товаров, считают в США.

В свою очередь в Китае решение американских властей сочли "политизированным". Как подчеркнули в МИД страны, США должны создать для компаний из КНР справедливые условия работы., а не охотиться за интеллектуальной собственностью.

Власти США ведут список пиратских рынков с 2011 года. Только за прошлый год в "чёрный список" попали 42 онлайн-платформы и 35 физических рынков. Американский регулятор считает, что эти площадки либо напрямую участвуют в продаже поддельной продукции, либо содействуют такой торговле.

А меж тем в Украине предлагают запретить TikTok. С такой инициативой выступили украинцы, которые считают, что платформа якобы "распространяет дезинформацию" и плохо влияет как на детей, так и на взрослых.

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