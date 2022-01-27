Пользователям стоит быть готовым к еще более заметному подорожанию смартфонов, ноутбуков, автомобилей, планшетов и другой техники.

Мы несколько раз писали о том, что, скорее всего, глобальный дефицит полупроводников затянется надолго. Несмотря на то, что некоторые эксперты, в том числе глава Qualcomm, дают оптимистичные прогнозы, негативные все же нивелируют.

На днях Министерство торговли США опубликовало отчет о дефиците чипов на основе данных от более чем 150 компаний в цепочке поставок. В результате выяснилось, что спрос все также намного превышает предложение – сюрприза в этом нет, но на сей раз данные поступили из офф. источника, который провел детальнейший анализ.

Основные моменты из отчета:

У ряда компаний резервы полупроводников в среднем сократились с 40-дневных в 2019 году до 5-дневных в 2021-м. Эти запасы еще меньше в ключевых отраслях;

За последние пару лет спрос на полупроводниковые компоненты вырос на 17%. При этом, существенного увеличения предложения на рынке на данный момент не наблюдается;

Сейчас фабрики крупнейших производителей, вроде TSMC и Samsung, загружены более, чем на 90%;

Наиболее дефицитными компонентами стали микроконтроллеры на базе устаревших логических схем, аналоговые детали и оптоэлектронные чипы;

Большинство склоняется к тому, что ситуация вряд ли улучшится до второй половины 2022 года, из-за чего выпуск некоторых устройств будет отложен на более поздний срок.

Почему возник дефицит полупроводников

Предпосылки того, что мы имеем сейчас, возникли не только из-за вспышки коронавируса; они накапливались годами.

К числу проблем, с которыми столкнулась полупроводникая индустрия перед пандемией, аналитики относят технологии 5G, увеличившие спрос на чипы, и решение США прекратить продажу полупроводников и других технологий китайской Huawei, которая быстро оккупировала мощности других производителей своими заказами.

А мне что с того

В 2022 будет еще сложнее найти в продаже необходимые гаджеты. Поставки смартфонов, планшетов или холодильников можно ждать месяцами, а в случае с PS5 чуть ли не годами.

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Как писал УНИАН, на прошлой неделе в Украине были представлены видеокарты Radeon RX 6500 XT от AMD, но впечатляет в них только цена. Цены на видеокарты варьируются в пределах 13,5-15,5 тыс. грн, что втрое больше, чем заявленная рекомендованная цена.

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