Аппарат будет работать на Android 15 и получит физическую клавиатуру – как в старые добрые времена.

В сети снова заговорили о BlackBerry. Портал FoneArena обратил внимание на публикацию в сабреддите BlackBerry, в котором утверждается, что британский стартап намерен вернуть легендарные телефоны с клавиатурой.

Пользователь написал, что из-за соглашения о неразглашении он не может раскрыть ни названия стартапа, ни полного дизайна аппарата, но он точно будет оснащен физической клавиатурой, AMOLED-дисплеем и работать на Android 15 с умными функциями.

Неназванный стартап также планирует выпустить больше устройств на базе QWERTY-клавиатуры и ведет переговоры о получении эксклюзивных прав на патенты BlackBerry.

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Слухи о возрождении BlackBerry появляются не впервые. Последняя попытка от Onward Mobility в 2021 году провалилась: обещали смартфон с QWERTY-клавиатурой и поддержкой 5G, но ничего не вышло. Сейчас права на патенты BlackBerry принадлежат компании Malikie Innovations, и она готова их продать.

Телефоны BlackBerry с QWERTY-клавиатурой BlackBerry были особо популярны в 2000-х годах – как в сфере бизнеса, так и среди простых пользователей. Но появление iPhone в 2007 году по сути похоронило компанию и за 10 лет доля бренда грохнула с 20% до нуля.

К слову, летом 2024 года с новым смартфоном вернулся культовый бренд HTC. Это аппарат среднебюджетного класса с огромным OLED-дисплеем и неплохими камерами с ИИ-функциями.

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