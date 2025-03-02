Новый недорогой Android-смартфон по автономности обошел лучшие Samsung и Xiaomi

А в своем ценовом сегменте OPPO Reno 13 и вовсе стал абсолютным лидером.

Ранее на этой неделе китайская OPPO привезла в Европу Reno 13. Недорогой, но мощный смартфон протестировали авторитетные эксперты из GSMArena и высоко оценили его автономность.

По итогам тестов смартфон занял 11-е место в рейтинге автономности, и даже обошел некоторые премиальные модели, включая iPhone 15 Pro, Xiaomi 15 Ultra и OnePlus 13. А в своем ценовом сегменте OPPO Reno 13 и вовсе стал абсолютным лидером.

В обзоре говорится, что при активной нагрузке устройство с аккумулятором 5800 мАч показало средний результат в 16 часов и 50 минут. Для сравнения, OPPO Reno 12 с батареей на 800 мАч меньше продержался 14:53 часа. Кроме того, в режиме разговора новинка работает аж 38 часов и 3 минуты. По этому показателю прирост по сравнению с предшественником составил 5 часов.

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Что касается скорости зарядки, то благодаря адаптеру на 80 Вт OPPO Reno 13 полностью заряжается за 46 минут. Однако не во всех магазинах в комплект поставки входит зарядное устройство.

OPPO Reno 13 вышел с 6,6-дюймовым дисплеем OLED с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5К. Телефон получил мощный чипсет MediaTek Dimensity 8350, защиту IP68/IP69 и 50-мегапиксельный телевик. Стоимость в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти стартует с 365 долларов.

Ранее специалисты выбрали лучшие Android-смартфоны в пределах от 8000 до 20 000 тысяч гривен. В рейтинг попали модели от Samsung, Google, OnePlus, Nothing и Moto.

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