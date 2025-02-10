Не только Айфон: Топ-4 смартфона, на которые следует обратить внимание в феврале

Среди них – долгожданная складная модель и конкурент iPhone 16 Pro Max от Xiaomi.

Среди предстоящих выходов смартфонов, в феврале порадует не только Apple, но и китайские производители. Специалисты Gizmochina выбрали четыре новые модели телефонов, на которые следует обратить внимание в феврале.

Среди них – самый ожидаемый складной смартфон 2025 года, конкурент iPhone 16 Pro и Galaxy S25 Ultra от Xiaomi и два хороших устройства среднего класса.

Oppo Find N5

Новый гаджет Oppo претендует на звание самого тонкого складного смартфона в истории – почти такого же тонкого, как разъем USB Type-C. Несмотря на свою тонкость, он будет оснащен массивным аккумулятором емкостью 5 700 мАч с 80 Вт проводной и 50 Вт беспроводной зарядки.

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А еще девайс сможет похвастаться тремя классами защиты (IPX6, IPX8 и IPX9).

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra станет шестым Ultra-смартфоном компании. Устройство получит флагманский Snapdragon 8 Elite, 6,7-дюймовый LTPO-дисплей и аккумулятор на 6000 мАч.

Обновленный блок камер будет явно выделяться на фоне конкурентов. В нем установлено 4 объектива, включая массивный перископ, у которого, по слухам, будет датчик на 200 Мп. Три другие камеры должны получить сенсоры по 50 Мп.

iQOO Neo 10R

Ориентированный на производительность телефон-середняк, iQOO Neo 10R, как ожидается, будет оснащен Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятором емкостью 6 400 мАч и OLED-дисплеем 1,5K на 144 Гц.

Другие ожидаемые функции включают главный сенсор Sony LYT-600 на 50 Мп и 8-мегапиксельный ультраширик. И все это по цене дешевле $350.

Vivo V50

Этот недорогой смартфон получит фирменные камеры Zeiss, чип Snapdragon 7 Gen 3, 6,67-дюймовый экран OLED 1,5K 120 Гц и аккумулятор емкостью 6 000 мАч в тонком корпусе – 7,2 мм.

Телефон будет оснащен тремя 50-Мп камерами: двумя сзади (широкоугольная + сверхширокоугольная) и одной спереди (с автофокусом), что сделает его хорошим вариантом для "бюджетных" фотографов.

Китайские производители телефонов перешли от "войны" 200-мегапиксельных камер и 24 ГБ оперативки к "войне" аккумуляторов. В этом году смартфоны с батареями 7000/7500 мАч станут встречаться все чаще, говорят инсайдеры.

Вся первая десятка самых продаваемых смартфонов в мире состоит из iPhone и Samsung Galaxy, говорится в отчете Counterpoint Research. На вершине рейтинга расположился базовый iPhone 15, а самый покупаемый Android-смартфон – Galaxy A15 5G.

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