Тесты DxOMark в очередной раз показали, что при съемке фото и видео много мегапикселей не гарантируют хороший результат.

Представляя 200-мегапиксельный Redmi Note 12 Pro+ осенью прошлого года, производитель не скупился на похвалу его камере. Ранее в этом месяце смартфон добрался до Европы и эксперты из DxOMark взяли его для тестирования. Как выяснилось, много мегапикселей не гарантируют хороший результат.

С общей оценкой в 113 баллов Redmi Note 12 Pro+ занял 74-е место в списке DxOMark. Так, устройство с 200-мегапиксельной камерой уступает не только всем флагманам текущего и прошлого года, но даже таким моделям среднего уровня, как Honor 70, Nothing Phone (1) и OnePlus Nord 2T.

Из плюсов специалисты отметили хорошую экспозицию, широкий динамический диапазон и достойный баланс белого при слабом освещении. Кроме того, Redmi Note 12 Pro+ хорошо работает при дневном свете и предлагает точный и быстрый автофокус при съемке видео.

Видео дня

Но минусов больше и они существеннее: это и проблемы с цветопередачей и артефактами, и медленная автофокусировка, и чрезмерная резкость и потеря мелких деталей в видео. Эксперты отметили, что стабилизация при съемке видео неплохая, но движения человека (ходьба) все еще заметна.

Отзывы говорят о том, что просто одного 200-мегапиксельного датчика недостаточно для хорошего качества снимков. Необходимым является система стабилизации, надежный автофокус и качественная оптика. Это в очередной раз подтверждает, что количество мегапикселей не является единственным фактором для получения качественных фото и видео.

Подробней о линейке Redmi Note 12

Если в Китае на старте продаж было доступно четыре модели, то до европейского рынка добралось пока всего две – самая доступная Note 12 и Note 12 Pro+. Причем по техническим характеристикам они отличаются от китайских версий.

Базовый Redmi Note 12 оснащен 6.67 дюймовым AMOLED-экраном диагональю с частотой 120 Гц. Внутри у него Snapdragon 685, с тройной камерой 50 Мп+8 Мп+2 Мп и зарядкой 33 Вт. Он предлагается по цене от 190 евро (7500 грн).

Redmi Note 12 Pro+, как уже упоминалось, отличается основной камерой на 200 Мп, фронтальной на 16 Мп, процессором MediaTek Dimensity 1080, а также более мощной зарядкой на 120 Вт. За эту модель просят в два раза дороже – 350 евро (14 500 грн).

Вас также могут заинтересовать новости: