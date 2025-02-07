Об этом сообщает главный инсайдер по Apple.

Компания Apple представит бюджетный iPhone SE 4 (другое название – iPhone 16E) уже на неделе 10–14 февраля, а в продажу устройство поступит до конца месяца.

Таким инсайдом поделился Марк Гурман из Bloomberg. При этом журналист отметил, что специального мероприятия для iPhone SE 4 не планируется – Apple презентует смартфон онлайн в форме пресс-релиза

В сети накопилось уже много инсайдов, слухов и утечек по поводу нового iPhone SE. Ожидается дизайн iPhone 14, 6,06-дюймовая OLED-панель. Face ID, USB-C, один модуль камеры 48 мегапикселей и Apple A18 для Apple Intelligence.

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Многие инсайдеры сходятся во мнении, что смартфон обойдется примерно в 500 долларов (около 21 000 грн). Так ли все это, узнаем на следующей неделе.

Конкурировать такой Айфон будет с Pixel 9a, который выйдет в марте – и это почти на два месяца раньше обычного. Батарея и экран у него будут больше, чем у Pixel 8a, а внешне новый смартфон будет сильно отличаться от предшественника.

По словам Гурмана, кроме iPhone SE, на следующей неделе Apple ничего не покажет. MacBook Air на базе M4, iPad (11-го поколения) и новое поколение бюджетных Apple Watch SE должны представить на весенней ежегодной презентации.

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