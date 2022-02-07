Похоже, Samsung и Xiaomi задали новый тренд.

Эксперты GSMArena проанализировала рынок и определили самые популярные смартфоны по итогам первых месяцев 2022 года.

Пользователей больше всего интересовала продукция Samsung – 5 из 10 моделей в списке принадлежат южнокорейскому производителю.

Что примечательно, самым популярным смартфоном 2022 года назвали еще не вышедший Galaxy S22 Ultra, официальная презентация которого состоится в эту среду. Следом за ним идет Redmi Note 11 Pro 5G – один из первых в мире смартфонов на платформе MediaTek Dimensity 920.

"Народный" флагман Galaxy S21 FE, который дебютировал у нас в начале января, замыкает тройку лидеров. Характеристики здесь почти те же, что и у более дорогого Galaxy S21, но зато больше экран и емкость аккумулятора.

Другие смартфоны, попавшие в рейтинг:

Samsung Galaxy A52s 5G;

Apple iPhone 13 Pro Max;

Gionee G13 Pro;

Xiaomi Redmi Note 11 Pro;

Samsung Galaxy A12;

Xiaomi Redmi Note 11;

Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Ранее УНИАН составил ТОП лучших бюджетных смартфонов до 7 тысяч гривень с хорошей камерой и батареей, вышедшие в прошлом году, и попытался разобраться, какой смартфон из дешевых – самый лучший.

Также мы делились интересным рейтингом, в котором были собраны смартфоны с лучшей автономностью. Для многих людей камеры, процессоры и экраны смартфонов отходят на второй план, если гаджет приходится заряжать каждый день.

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