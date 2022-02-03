iPhone 14 – самый ожидаемый смартфон 2022 года / фото REUTERS

Британский ритейлер Mozillion изучил количество поисковых запросов в Google и составил Топ-20 самых ожидаемых смартфонов в этом году.

Эти данные верны по состоянию на январь 2022 года.

С большим отрывом ожидаемо лидирует iPhone 14 – за последние 12 месяцев информацию о нем искали более 1.1 млн раз. За ним следуют Samsung Galaxy S22 и новейший iPhone SE третьего поколения: 518 000 и 285 470 поисковых запросов по всему миру соответственно.

Двадцатка лидеров выглядит так: 

  1. Apple iPhone 14 — 1,1 млн запросов 
  2. Samsung Galaxy S22 — 518 000 запросов
  3. iPhone SE (2022) — 285 470 запросов 
  4. Vivo V23 — 195 700 запросов
  5. Xiaomi 12 — 165 300 запросов
  6. Oppo Reno 7 — 162 610 запросов
  7. OnePlus 10 — 148 100 запросов
  8. Realme GT 2 — 134 700 запросов
  9. Nokia X50 — 92 100 запросов
  10. Honor Magic 3 — 89 720 запросов
  11. Oppo Find N — 76 900 запросов
  12. Huawei Mate 50 — 44 900 запросов
  13. Poco X4 — 40 500 запросов
  14. Google Pixel 6a — 37 000 запросов 
  15. Redmi K50 — 37 000 запросов 
  16. Nokia 10/X60 — 33 700
  17. Google Pixel Fold — 24 700 запросов
  18. Poco F4 — 22 200 запросов
  19. OPPO Find X4/X5 — 16 920 запросов
  20. ASUS ROG Phone 6 — 16 500 запросов

Некоторые из этих моделей уже представлены, но пока продаются только в Китае. Релиз на глобальном рынке ожидается в течение этого года. 

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Напомним, что новые Айфоны должны показать в сентябре. Мы уже знаем, что премиальные модели iPhone 14 станут еще дороже, а "челку" заменит овальный вырез в форме пилюли. Само собой, обновится и железо.

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