Британский ритейлер Mozillion изучил количество поисковых запросов в Google и составил Топ-20 самых ожидаемых смартфонов в этом году.

Эти данные верны по состоянию на январь 2022 года.

С большим отрывом ожидаемо лидирует iPhone 14 – за последние 12 месяцев информацию о нем искали более 1.1 млн раз. За ним следуют Samsung Galaxy S22 и новейший iPhone SE третьего поколения: 518 000 и 285 470 поисковых запросов по всему миру соответственно.

Двадцатка лидеров выглядит так:

Apple iPhone 14 — 1,1 млн запросов Samsung Galaxy S22 — 518 000 запросов iPhone SE (2022) — 285 470 запросов Vivo V23 — 195 700 запросов Xiaomi 12 — 165 300 запросов Oppo Reno 7 — 162 610 запросов OnePlus 10 — 148 100 запросов Realme GT 2 — 134 700 запросов Nokia X50 — 92 100 запросов Honor Magic 3 — 89 720 запросов Oppo Find N — 76 900 запросов Huawei Mate 50 — 44 900 запросов Poco X4 — 40 500 запросов Google Pixel 6a — 37 000 запросов Redmi K50 — 37 000 запросов Nokia 10/X60 — 33 700 Google Pixel Fold — 24 700 запросов Poco F4 — 22 200 запросов OPPO Find X4/X5 — 16 920 запросов ASUS ROG Phone 6 — 16 500 запросов

Некоторые из этих моделей уже представлены, но пока продаются только в Китае. Релиз на глобальном рынке ожидается в течение этого года.

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Напомним, что новые Айфоны должны показать в сентябре. Мы уже знаем, что премиальные модели iPhone 14 станут еще дороже, а "челку" заменит овальный вырез в форме пилюли. Само собой, обновится и железо.

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