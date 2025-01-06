Презентация смартфонов ожидается в ближайшие недели. Покажут S25, S25+, S25 Ultra и, по слухам, S25 Slim.

Samsung традиционно выпускает свои серии флагманов в самом начале года. Так и линейку Galaxy S25 анонсируют 22 января. Из последней утечки следует, что смартфоны получат небольшое, но важное улучшение.

По данным инсайдера @ishanagarwal24, все смартфоны серии Samsung Galaxy S25 получат процессор Snapdragon 8 Elite – вне зависимости от региона. Ранее были слухи, что базовые модели S25 и S25 Plus будут использовать фирменный чип Exynos 2500 или даже MediaTek Dimensity 9400. Но, судя по всему, Samsung решила не экспериментировать.

Предыдущей практикой было использование процессоров Qualcomm для США и Китая и Exynos SoC для европейских стран. Хоть Exynos на бумаге неплох и энергоэффективен, но практика показывает, что фирменные чипсеты бренда практически при любом раскладе слабее конкурентов от Qualcomm.

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Также инсайдеры рассказали, что новая линейка будут "немного компактнее и легче", чем Galaxy S24, а базовый объем ОЗУ увеличится с 8 до 12 ГБ.

Меж тем в сети появилось изображение Galaxy S25 Ultra со скругленными углами и рекордно тонкими рамками. Сейчас рекорд за iPhone 16 Pro/Pro Max с толщиной рамок 1,2 мм.

Сообщается, что мероприятие Samsung Unpacked состоится 22 января. Помимо новых флагманов компания может показать свою первую XR-гарнитуру с кодовым названием "Project Moohan" и второе поколение смарт-кольца Galaxy Ring.

Также есть информация, что Samsung работает над тонким Galaxy S25 Slim, который будет конкурировать с iPhone 17 Air. Но его премьера состоится отдельно от основных флагманов новой серии, то есть не в начале 2025-го, а позже в том же году.

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