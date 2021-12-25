Основная идея заключается в том, чтобы любые проекты были под рукой в буквальном смысле.

Компания Adata объявила о своём участии на масштабной техновыставке CES 2022, а заодно анонсировала ряд новых продуктов, которые представит в ее рамках.

Один из них – гибрид мыши и твердотельного накопителя. Встроенный SSD имеет пропускную способность 985 МБ/с, что почти вдвое быстрее стандартных SATA 3 накопителей.

XPG Vault подключается к компьютеру одним кабелем USB Type-C, а само устройство будет поставляться со специальным софтом, упрощающим запуск игр. Видимо, основная идея заключается в том, чтобы любые проекты были под рукой в буквальном смысле.

Когда точно будет представлена новинка и по какой цене будет продаваться, пока что неизвестно. Концепт дождется отклика аудитории, а затем в компании примут решение по реализации задумки в жизнь.

Выставка CES 2022 пройдет в Лас-Вегасе, в офлайн-формате. Она начнётся 5 января 2022 года.

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