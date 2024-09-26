Это уже не первый случай, когда устройство будущего с искусственным интеллектом оказался никому не нужным.

Этой весной в продаже появился гаджет Rabbit R1 на основе искусственного интеллекта. Его позиционировали как "смартфон нового поколения, который все делает за вас", но на деле никакой ИИ-революции не произошло, сообщает The Verge.

Глава компании Rabbit рассказал, что на данный момент около 5000 купивших ежедневно пользуются ИИ-помощником. Всего компания продала 100 тысяч таких гаджетов спустя 5 месяцев после запуска. То есть почти 95% владельцев Rabbit R1 перестало пользоваться устройством.

Он также добавил, что девайс пришлось выпустить раньше, чтобы опередить крупные технологические компании. Из-за этого на релизе большая часть ИИ-функций не работала так, как было задумано. С релиза для R1 выпустили почти два десятка обновлений.

С другой стороны, выяснилось, что нет особой надобности в девайсах вроде Rabbit R1. Журналисты Android Authority выяснили, что аппарат работает под управлением Android с помощью только одной программы. Более того, современные смартфоны уже многое могут, когда дело доходит до ИИ.

Популярный ютубер Маркес Браунли назвал Rabbit R1 устройством "едва пригодным для обзора".

В начале года выходцы из Apple представила своего ИИ-помощника под названием AI Pin. Гаджет также не стал популярным, в последние месяцы пользователи возвращают гаджет быстрее, чем компания их продает.

Похоже, следующим трендом в мире техно будут умные кольца. СМИ писали, что Apple всерьез обеспокоена выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску Apple Ring. Выпуск смарт-колец от двух IT-гигантов – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом.

Также многие крупные технокомпании, включая Apple и Samsung вернулись к идее "умных" очков в стиле Google Glass. Новое поколение, оснащенное ИИ и чат-ботами в стиле ChatGPT в перспективе может заменить смартфоны, считают эксперты.

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