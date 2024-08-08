Humane AI Pin представляет собой что-то вроде "умного" пейджера, который крепится к одежде.

Несмотря на громкие обещания "заменить смартфоны", внутренние документы стартапа Humane, основанного экс-сотрудниками Apple свидетельствуют о том, что продажи ее ИИ-устройства, AI Pin, оказались провальными. Об этом пишет Gizmodo.

За последнее время пользователи возвращают гаджет быстрее, чем компания их продает. Всего с момента выхода было продано около 10 000 устройств, из которых только 7000 остались в руках пользователей. При том, что компания планировала продать 100 000 устройств в течение первого года.

Низкую популярность AI Pin связывают с низким качеством и в целом бессмысленностью устройства. Известный техноблогер Марке Браунли (MKBHD) назвал его одним из худших гаджетов, на которые он когда-либо делал обзор. Цены на девайс стартуют с $699, плюс, для работы требуется подписка за 24 доллара в месяц.

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Humane AI Pin представляет собой что-то вроде смартфона без экрана, который крепится к одежде. Вся информация транслируется на ладонь через проектор, а управление – через голос и жесты. Гаджет поддерживает ряд ИИ-функций на базе языковой модели GPT-4.

Gizmodo отмечает, что Humane – не единственная компания, чей заменитель смартфона оказался никому не нужен. Например, устройство Rabbit R1 с ИИ, который умеет взаимодействовать с приложениями через голосовые команды, оказалось еще большим провалом. Кажется, смерть смартфонов переносится на неопределенный срок.

Похоже, следующим трендом в мире техно будут умные кольца. СМИ писали, что Apple всерьез обеспокоена выходом Galaxy Ring и ускоряет процессы по выпуску Apple Ring. Выпуск смарт-колец от двух IT-гигантов – показатель, что скоро такие девайсы станут мейнстримом.

Также многие компании, включая Apple и Samsung вернулись к идее "умных" очков в стиле Google Glass. Новое поколение, оснащенное ИИ и чат-ботами в стиле ChatGPT в перспективе может заменить смартфоны, говорят эксперты.

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