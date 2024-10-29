Браслет получил 60 Гц-экран, автономность в 18 дней и защиту от воды и пыли.

Дочерняя компания Xiaomi Redmi представила сверхдешевый фитнес-браслет Redmi Smart Band 3. Новинка уже продается в Китае за $22 и скоро приедет на международный рынок.

Одной главных особенностей девайса стал прямоугольный 1,47-дюймовый TFT-экран с разрешением 172×320 пикселей и частотой обновления в 60 Гц. Браслет выполнен из пластика и защищен от попадания внутрь воды и пыли. Размеры составляют 45,9×26,94×9,99 мм, вес – 16,5 г.

Redmi Smart Band 3-го поколения получили обновленный ремешок: если раньше он был единым, то сейчас ремешки крепятся с двух сторон на универсальные замки. Количество типов тренировок выросло до 50, появилась поддержка Bluetooth 5.3.

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Браслет живет около двух недель, чем немного проигрывает Mi Band 9 в плане автономности. Батарея емкостью 300 мАч заряжается от 0 до 100% за 2 часа. В остальном аксессуар минимально отличается от других трекеров – он умеет измерять пульс, уровни кислорода в крови и стресса, а также отслеживать менструальные циклы и показатели сна.

Фитнес-браслет доступен в черном и бежевом цветах. Он уже продается в Китае по цене 159 юаней (~900 грн). Для сравнения, главный конкурент в лице Xiaomi Band 9 стоит 249 юаней (~1400 грн).

Напомним, сегодня Xiaomi проведет масштабную презентацию, на которой покажет сразу 16 новых гаджетов. Среди них – флагманские смартфоны Xiaomi 15, которые первыми на рынке оснастят топовым процессором Snapdragon 8 Elite.

Ранее журналисты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов Xiaomi в 2024 году. В список попали свежие и не очень устройства китайского вендора.

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