В список попали свежие и не очень устройства китайского вендора.

Xiaomi – один из главных производителей Android-смартфонов, предлагающий ассортимент устройств для самых разных целей и бюджетов. Журналисты TechRadar отобрали лучшие телефоны бренда, которые можно купить в октябре 2024 года.

В список попали свежие и не очень устройства китайского вендора. Эксперты говорят, что они протестировали каждый смартфон "изнутри и снаружи", сравнив их с моделями от конкурирующих производителей.

Лучший в целом – Xiaomi 14 Ultra. Устройство получило необычный дизайн, мощное "железо" и один из лучших наборов камер на рынке. Это выводит его на один уровень с Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 16 Pro Max.

– Xiaomi 14 Ultra. Устройство получило необычный дизайн, мощное "железо" и один из лучших наборов камер на рынке. Это выводит его на один уровень с Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 16 Pro Max. Лучший вариант для большинства – Xiaomi 14. Как бы хорош ни был Xiaomi 14 Ultra, базовое обновление флагманской линейки – лучший выбор, если вам не нужны самые навороченные фотовозможности. Гаджет обладает отличным дисплеем и хорошей производительностью, но батарея не очень большая.

Лучший по цене-качеству – Xiaomi 14T Pro. Его авторы рейтинга назвали самым сбалансированным устройством бренда. Это отличный вариант для осени 2024 года: производительный чип MediaTek Dimensity 9300 Plus, 12 ГБ в базе и камеры c оптикой Leica.

– Xiaomi 14T Pro. Его авторы рейтинга назвали самым сбалансированным устройством бренда. Это отличный вариант для осени 2024 года: производительный чип MediaTek Dimensity 9300 Plus, 12 ГБ в базе и камеры c оптикой Leica. Лучший недорогой Xiaomi – Xiaomi 13T Pro. Прошлогодний субфлагман, который после выхода нового поколения подешевел и теперь вполне может считаться доступным. По мнению специалистов, гаджет предлагает лучшие характеристики в классе, но все же имеет пару минусов: нет беспроводной зарядки и слишком сильно выступает фотоблок.

Лучший смартфон для игр – Black Shark 5 Pro. Этому геймерфону недавно исполнилось два года, но он все еще предлагает фантастическую производительность. Все потому что он изначально был заточен под игры: кроме мощного чипа Snapdragon 8 Gen 1 и 12 Гбайт ОЗУ, тут есть физические триггеры и продвинутая система охлаждения.

Напомним, в конце сентября Xiaomi представила народную серию Redmi Note 14 в новом дизайне и со сбалансированной начинкой. Особый интерес вызвала версия Note 14 Pro+, которая впервые для этой линейки получила защиту IP69.

Как сообщал УНИАН, Xiaomi Redmi 13C стал самым покупаемым бюджетным смартфоном в мире во втором квартале 2024 года. За ним следуют Samsung Galaxy A05 и Galaxy A15 – все они стоят дешевле $150.

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