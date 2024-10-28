Мероприятие, которое состоится 29 октября, будет идти около трех часов.

29 октября Xiaomi проведет презентацию новых продуктов. Основатель компании Лэй Цзюнь сообщил, что в ходе мероприятия будет анонсировано и выпущено 16 новых устройств. Не все покажут со сцены, некоторые просто сразу поступят в продажу.

Помимо уже анонсированных устройств компания представит серию электросамокатов высокого класса, умные дверные замки, маршрутизаторы Wi-Fi 7 и не только, передает Gizmochina.

Среди основных продуктов: флагманские смартфоны Xiaomi 15, планшеты Pad 7, умные часы Watch S4, фитнес-браслет Smart Band 9 Pro и вторая версия оболочки HyperOS.

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Пресс-конференция состоится 29 октября в 13:00 по киевском времени. Она будет длиться около трех часов, уточнили в компании.

Основатель Xiaomi также сообщил, что новые флагманы Xiaomi 15 будут стоить дороже предшественников, поскольку "были внесены огромные улучшения во все аспекты", включая свежий 3-нм процессор и 12 гигабайт ОЗУ в начальной конфигурации.

Дизайн Xiaomi 15 и 15 Pro ранее был раскрыт официально производителем. Оба устройства первыми на рынке оснастят процессором нового поколения Snapdragon 8 Elite, также новинки получат ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Недавно появилась информация, что Xiaomi "перекрыла кислород" покупателям китайских версий своих смартфонов. То есть, купив девайс производителя на площадках типа AliExpress, больше не выйдет перепрошить его ПО на глобальную версию.

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