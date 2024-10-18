Представить гаджет должны до конца октября вместе с остальными новинками Xiaomi.

Прошлогодняя серия фитнес-браслетов Smart Band от Xiaomi состояла из трех версий – базовой, Pro и Active. В этом году бренд представила только обычный Smart Band 9, но в сети уже появились рендеры Pro-модели. Теперь засветился и еще один вариант – Smart Band 9 Active.

Сравнивая новинку с предшественником, изменения в дизайне Smart Band 9 Active кажутся минимальными. Но все же есть несколько отличий. Корпус выполнен в знакомом форм-факторе, а вот ремешок теперь другой. Еще дисплей стал плоским.

По неподтвержденным данным Xiaomi Band 9 Active получит дисплей на 1,47 дюйма и более прочный корпус, соответствующий названию Active. Время автономной работы тоже должно стать лучше – до 18 дней вместо 14 дней у прошлой версии.

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Ожидается, что стоимость Xiaomi Smart Band 9 Active останется на том же уровне, что и у прошлой модели (€25), а покупателям предложат три цвета браслета. Представить гаджет должны в октябре вместе со смартфонами Xiaomi 15.

На рендерах показали Xiaomi Band 9 Active

Также в ближайшие недели ожидается анонс топового флагмана OnePlus 13, которые по слитых характеристикам выглядит куда интереснее iPhone 16. Он одним из первых получит новый топовый чипсет Qualcomm, а его экран называют "следующим отраслевым эталоном".

Ранее журналисты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов Xiaomi в 2024 году. В список попали свежие и не очень устройства китайского вендора.

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