Apple анонсирует как минимум три категории гаджетов на презентации 10 сентября – смартфоны, часы и наушники. Об этом сообщает инсайдер Марк Гурман из Bloomberg.
"Гвоздем" сентябрьского ивента должны стать, конечно же, iPhone 16. Главным новшеством станет выросшие в размерах Pro-модели. Напомним, 16 Pro приписывают экран диагональю 6,3 дюйма, а 16 Pro Max – 6,9 дюйма. Также в новом поколение появится еще одна кнопка – причем у всех моделей. Capture Button будет предназначена для съемки фото и видео.
В целом, по словам Гурмана, от смартфонов iPhone 16 не стоит ждать многого: крупные изменения в Купертино приберегли для 2025 года, когда дебютирует ультратонкая модель.
Чего еще ожидать от сентябрьской презентации Apple 2024
- Обновленные AirPods. Впервые компания предложит две модели AirPods базового уровня, и в них появится функция шумоподавления.
- Смарт-часы Apple Watch 10 в двух размерах. Ожидается, что это будет одно из самых крупных обновлений в истории гаджета, как это было с iPhone X.
- Смарт-часы Apple Watch SE 3. По слухам, компания откажется от алюминия в пользу пластика, чтобы конкурировать с более доступными смарт-часами на рынке.
- Наушники AirPods Max 2 с портом USB-C. Однако каких-то серьезных новых функций ждать не стоит.
- Новые чехлы для iPhone и ремешки для Apple Watch.
- Еще одной ключевой темой мероприятия станет ИИ-экосистема Apple Intelligence.
Продажи iPhone 16, Apple Watch 10 и других гаджетов продуктов стартуют по всему миру через 10 дней после презентации – то есть 20 сентября.
Гурман также подтвердил, что следующие 12 месяцев обещают быть богатым на новые компьютеры Apple Mac. Первыми после iPad процессоры М4 получат MacBook Pro, а завершат цикл Mac Studio и Mac Pro. Но в сентябре их ждать точно не стоит.
А уже весной 2025 года, скорее всего, в марте представят новый доступный iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.
СМИ также узнали, что следующим крупным проектом Apple станут домашние роботы. Один из проектов описывается как "мобильный робот", который мог бы следовать за людьми по их домам.