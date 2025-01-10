Из года в год Asus делает важный апгрейд: выпускает смартфон с большей автономностью, чем его предшественник.

Если вы из тех людей, для которых автономность смартфона более важный параметр, чем процессор или камера, то специалисты авторитетного медиа Tom's Guide обновили топ телефонов с самой живучей батареей на начало 2025 года.

Лидером по этому показателю является малоизвестный Asus ROG Phone 9 Pro, который при непрерывной работе показывает средний результат в 20 часов и 34 минуты. Более того, полная зарядка занимает 50 минут. Зарядное устройство на 65 Вт идет в комплекте.

Аккумулятор Asus ROG Phone 9 Pro по сравнению с Phone 8 Pro прибавил в емкости всего 5,4% (с 5500 до 5800 мАч). Но при сравнении моделей в Tom's Guide обнаружили, что продолжительность работы новинки оказалась почти на два часа выше. Это, в том числе, заслуга нового энергоэффективного чипсета Snapdragon 8 Elite.

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Та же ситуация наблюдалась и с OnePlus 13, который оказался на втором месте. Его батарея "подросла" до 6000 мАч (на 11%), но в тех же тестах новая модель проработала на 2.5 часа дольше предшественника. Пятерку самых живучих смартфонов замыкают OnePlus 12R и iPhone 16 Pro Max.

Как видно, среди смартфонов с самым высоким уровнем автономности есть как дорогие флагманы, так и доступные Android-устройства, к примеру, CMF Phone 1 за 199 долларов. Но все их объединяет то, что они способны выдержать не менее 14+ часов непрерывного активного пользования.

Ранее специалисты AnTuTu делились рейтингами лучших смартфонов начала 2025-го по соотношению цены и производительности. В бюджетной категории лидером оказался Redmi 14R, а рейтинг флагманов возглавляет фотофлагман Oppo.

Свежий опрос показал, какие Android-смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называться народными. В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть складные модели и прошлогодние флагманы.

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