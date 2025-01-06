Названы лучшие смартфоны в начале 2025 года по соотношению 'цена-качество'

В бюджетной категории лидером оказался Redmi 14R, а подборку флагманов возглавляет фотофлагман Oppo.

Авторы бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг самых экономически эффективных смартфонов на базе Android. Специалисты проанализировали модели разных ценовых категорий – они предлагают лучшее соотношение цены и производительности в начале 2025 года.

0-135 долларов (до 5700 грн)

В самой дешевой категории лидерами оказались Nubia Mavericks, vivo Y200t и Redmi 14R 5G. Это ультрабюджетные модели, которые предлагает все необходимое для самых нетребовательных пользователей.

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По сравнению с конкурентами, мощность Nubia Mavericks значительно выше, а потому он занимает первое место в своем ценовом диапазоне.

135-270 долларов (до 11 000 грн)

Смартфон OnePlus Ace 3V в конфигурации 12+256 ГБ и с процессором Snapdragon 7+ Gen 3 лидирует в рейтинге бюджетных смартфонов. В то же время поддержка быстрой зарядки 100 Вт и 120-герцовый AMOLED-экран также будет плюсом для некоторых пользователей.

На втором месте iQOO Neo9 на базе Snapdragon 8 Gen2, Xiaomi Redmi Turbo 3 с Snapdragon 8s Gen3 замыкает тройку.

270-410 долларов (до 17 000 грн)

Лидер этого ценового диапазона – новенький Realme Neo 7, построенный на базе 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 9300+ Также у него при себе аккумулятор емкостью целых 7 000 мАч и максимальная защита от воды.

Сразу за ним идет iQOO Neo9S Pro. С точки зрения рентабельности iQOO Z9 Turbo+ также чрезвычайно конкурентоспособен.

410-550 долларов (до 23 000 грн)

В сегменте более дорогих девайсов лидирует iQOO Neo10 Pro в конфигурации 12+256 ГБ. Это флагман нового поколения, построенный на Dimensity 9400.

Ступенью ниже разместился OnePlus Ace 5 Pro – самый дешевый в мире Android-смартфон на Snapdragon 8 Elite. Замыкает тройку Realme GT7 Pro.

550 долларов и дороже (23 000 грн и дороже)

Самый выгодный для приобретения флагман продает Oppo: продвинутые фотовозможности Find X8 сочетаются с самой топовой на данный момент начинкой (8-ядерный процессор Dimensity 9400, аккумулятор на 5630 мАч, пылевлагозащита по стандарту IP69).

Далее идут OnePlus 13 и vivo X200. За производительность первого отвечает Snapdragon 8 Elite тогда как vivo оснащается все тем же Dimensity 9400.

Свежий опрос показал, какие Android-смартфоны больше всего устраивают пользователей и могут называться народными. В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть складные модели и прошлогодние флагманы.

Ранее самый популярный техноблогер в мире, MKBHD, назвал 10 лучших смартфонов 2024 года. Победители выбирались в различных номинациях, включая лучший дизайн, камера и "цена-качество". Samsung Galaxy S24 Ultra победил в главной номинации.

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