По результатам опроса безусловными лидерами стали "суперфлагманы" Huawei.

Команда бенчмарка AnTuTu продолжает подводить итоги года. В этот раз в списке Android-телефоны с наибольшим уровнем удовлетворенности – то есть, насколько владелец такого девайса доволен им и хочет пользоваться дальше.

Важно учитывать, что рейтинг составляется на основе отзывов китайских пользователей, поэтому в нем есть модели, представленные официально только на местном рынке. Вот десятка лучших смартфонов 2024 года по оценкам их владельцев:

Huawei Mate 70 Pro+ (99,99%);

Huawei nova 12 Ultra (99,99%);

Honor Magic6 Ultimate Edition (98,26%);

Huawei Pura 70 Pro (97,27%);

Oppo Find N3 (95,33%)

OPPO Find X7 Ultra (94,84%);

Xiaomi 15 (94,79%);

Redmi Note 14 Pro+ (95,48%);

Samsung Galaxy S24+ (94,35%).

Samsung Galaxy Z Fold5 (94,17%).

По результатам опроса безусловными лидерами стали "суперфлагманы" Huawei. Обе модели делают упор на дизайне и фотовозможностях, а также поддерживают спутниковую связь и генеративные функции ИИ.

Видео дня

В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть складные модели Oppo Find N3 и Galaxy Z Fold5, выполнены в популярном форм-факторе "смартфон-книжка". Несмотря на выход Z Fold 6, пятая версия "Гэлакси" до сих пор остается в фаворите у пользователей.

Ранее самый популярный техноблогер в мире, MKBHD, назвал 10 лучших смартфонов 2024 года. Победители выбирались в различных номинациях, включая лучший дизайн, камера и "цена-качество". Samsung Galaxy S24 Ultra победил в главной номинации.

Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Также есть информация, что 2025-й станет годом возрождения компактных смартфонов.

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