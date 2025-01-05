Команда бенчмарка AnTuTu продолжает подводить итоги года. В этот раз в списке Android-телефоны с наибольшим уровнем удовлетворенности – то есть, насколько владелец такого девайса доволен им и хочет пользоваться дальше.
Важно учитывать, что рейтинг составляется на основе отзывов китайских пользователей, поэтому в нем есть модели, представленные официально только на местном рынке. Вот десятка лучших смартфонов 2024 года по оценкам их владельцев:
- Huawei Mate 70 Pro+ (99,99%);
- Huawei nova 12 Ultra (99,99%);
- Honor Magic6 Ultimate Edition (98,26%);
- Huawei Pura 70 Pro (97,27%);
- Oppo Find N3 (95,33%)
- OPPO Find X7 Ultra (94,84%);
- Xiaomi 15 (94,79%);
- Redmi Note 14 Pro+ (95,48%);
- Samsung Galaxy S24+ (94,35%).
- Samsung Galaxy Z Fold5 (94,17%).
По результатам опроса безусловными лидерами стали "суперфлагманы" Huawei. Обе модели делают упор на дизайне и фотовозможностях, а также поддерживают спутниковую связь и генеративные функции ИИ.
В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть складные модели Oppo Find N3 и Galaxy Z Fold5, выполнены в популярном форм-факторе "смартфон-книжка". Несмотря на выход Z Fold 6, пятая версия "Гэлакси" до сих пор остается в фаворите у пользователей.
Ранее самый популярный техноблогер в мире, MKBHD, назвал 10 лучших смартфонов 2024 года. Победители выбирались в различных номинациях, включая лучший дизайн, камера и "цена-качество". Samsung Galaxy S24 Ultra победил в главной номинации.
Как УНИАН уже писал, в 2025 году на рынке начнут появляться смартфоны с аккумулятором 8000 мАч. Также есть информация, что 2025-й станет годом возрождения компактных смартфонов.