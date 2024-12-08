Смартфон станет самым тонким за всю историю Apple, говорит Марк Гурман из Bloomberg.

В следующем году у Apple запланирован выход тонкой версии iPhone, которая в утечках фигурирует как iPhone 17 Air. По словам инсайдера Марка Гурмана из Bloomberg, это будет самый тонкий iPhone за всю историю.

До сих пор самым тонким Айфоном считался iPhone 6 – 6,9 мм. Журналист пишет, что толщина корпуса у iPhone 17‌ Air будет примерно на 2 мм меньше iPhone 16 Pro. Толщина последнего составляет 8,25 мм, то есть речь идет о примерно (или точно) 6,25 мм для iPhone 17 Air.

Если верить источнику, добиться рекордно тонкого корпуса удалось, в том числе благодаря собственному 5G-модему. Он меньше, чем модули Qualcomm, и более энергоэффективен. Этот же модем будет использоваться в iPhone SE 4 и новом недорогом iPad.

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Предыдущие слухи предполагали, что iPhone 17 Air будет настолько тонким, что не получит лоток для SIM-карты. Инженерам Apple также придется отказаться от второго динамика, чтобы не уменьшать емкость аккумулятора.

6,25 мм – это далеко не рекорд за всю историю смартфонов, но на рынке столь тонких девайсов уже давно не было. К примеру, выпущенный в октябре Infinix Hot 50 Pro+ с толщиной 6,8 мм является самым тонким за много лет, а абсолютным рекордсменом считается Vivo X5 Max 2014 года. Его толщина, составляет 4,75 мм.

После выхода iPhone 17 Air можно ожидать, что ультратонкие телефоны вернутся в моду после десятилетнего перерыва. Вряд ли китайские компании будут сидеть сложа руки. Скорее всего, работа в этом направлении уже вовсю кипит.

Как минимум, свой ультратонкий смартфон для конкуренции с iPhone 17 Air точно готовит Samsung. По характеристикам Galaxy S25 Slim будет уступать только Galaxy S25 Ultra, а выйдет он ближе к осени 2025 года.

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