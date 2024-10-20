Толщина корпуса Hot 50 Pro+ составляет всего 6,8 мм. Для сравнения, толщина топового iPhone 16 – 8,25 мм.

Китайская Infinix, о которой многие могли даже не слышать, представила Hot 50 Pro Plus. Производитель говорит, что это самый тонкий в мире смартфон с изогнутым дизайном, а также это одна из самых тонких моделей в принципе в истории индустрии.

Толщина корпуса Hot 50 Pro+ составляет всего 6,8 миллиметра. Для сравнения, у iPhone 16 Pro толщина – 8,25 мм, а абсолютного рекордсмена – 4,75 мм. Это модель Vivo X5 Max 2014 года выпуска.

По характеристикам Infinix Hot 50 Pro Plus – типичный среднебюджетник. Внутри стоит чипсет Helio G100, дополненный 8 ГБ ОЗУ. AMOLED-дисплей 6,78-дюймовый с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass. Батарея 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт.

Из других особенностей: тройная камера с основным модулем на 50 Мп, защита IP54, игровой режим, защита глаз от синего свечения и поддержка microSD. В качестве ОС используется Android 14 с оболочкой XOS 14.5. Обещают 5 лет поддержки.

Девайс уже продается в Китае. В минимальной конфигурации 8+128 ГБ его оценили в 205 долларов.

Как ранее сообщалось, Xiaomi "перекрыла кислород" покупателям китайских версий своих смартфонов. Купив аппарат производителя на площадках типа AliExpress, больше не выйдет перепрошить его ПО на глобальную версию.

Меж тем в ассортименте Samsung появился 200-долларовый смартфон, который будет получать обновления 6 лет. Это делает его самым доступным Android, предлагающим такой срок поддержки. Ранее таковым считался Pixel 8a за 499 долларов.

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