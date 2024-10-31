Ничего подобного на рынке еще не было.

Каждый год редакция популярного журнала Time выбирает 200 лучших изобретений и гаджетов, которые делают мир "лучше, умнее и интереснее". Очень многие из них достойны внимания, включая телефоны. В этом году таковым стал Huawei Mate XT Ultimate Design.

Особенностью смартфона стала инновационная складная конструкция с двумя линиями сгиба / тремя экранами. Девайс поражает большим дисплеем, который раскрывается до 10,2 дюйма, превращая его в планшет, говорится в публикации Time.

Телефон имеет до 1 ТБ памяти и четырехлинзовую камеру, которая способна работать в любой из складных конфигураций. Huawei Mate XT также получил аккумулятор большой емкостью 5600 мАч, что впечатляет, учитывая тонкость девайса: всего 3,6 миллиметра в развернутом виде.

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Таким образом, Huawei превзошла своих мировых конкурентов, став первой компанией, выпустившей на рынок складной телефон с тремя экранами.

Пока что Huawei Mate XT Ultimate Design доступен только в Китае по цене $2800. В начале 2025 года должен состояться его глобальный релиз.

Статистика продаж показывает, что складные устройства в последние годы становятся все популярнее у пользователей – даже несмотря на высокий ценник и проблемы со складками. Например, в сентябрьском рейтинге удовлетворенности AnTuTu половину Топ-10 занимают складные модели, включая первое место.

Как сообщал УНИАН, пока другие производители выпускают смартфоны со складными экранами, Apple решила сосредоточиться на разработке складного MacBook. Компания считает, что складные экраны более востребованы в устройствах с большим размером дисплея, таких как ноутбуки и планшеты.

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