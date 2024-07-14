Уникальный смартфон-конструктор стал хитом у пользователей: что за модель

Одной из особенностей смартфона стала возможность снять заднюю крышку и заменить панель.

12 июля дочерний бренд Nothing CMF выпустил свой первый смартфон Phone 1. За первые три часа было раскуплено 100 тыс. устройств. В компании эту цифру называют рекордной и в качестве сравнения приводят Nothing Phone (2a), которому потребовалось 24 часа, чтобы достичь той же отметки.

Как отметили редакторы 9to5Google в своем обзоре, CMF Phone 1 является одним из лучших бюджетных Android-предложений на сегодня, и покупатели, похоже, с этим согласны.

CMF Phone 1 получил уникальную для 2024 концепцию "модульности", которая позволяет пользователям самим менять внешность смартфона. Вдобавок к тому, что к задней части можно прикрепить специальные аксессуары вроде ремешка, и держателя для карточек, так еще есть возможность заменить заднюю панель. В комплекте к телефону идет специальная отвертка.

По железу, этот смартфон среднего класса. CMF Phone 1 вышел с 6,7-дюймовым Full HD+ AMOLED-дисплеем на 120 Гц, чипом Dimensity 7300, до 8 Гб ОЗУ и 256 ГБ накопителем, аккумулятором 5000 мАч и двойной камерой на 50+2 Мп. Среди прочих особенностей – реверсивная проводная зарядка, слот для карт microSD, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, корпус с защитой IPX2.

Смартфон оценили в $199 за версию 8/128 ГБ. В Европе цены стартуют от 239 евро. CMF Phone 1 также появился на Aliexpress по цене 10 400 грн. В будущем совместимых аксессуаров будет еще больше, поэтому владельцы смартфона смогут собрать свой идеальный девайс. Большинство аксессуаров стоят 25 евро, задняя крышка – 35 евро.

Ранее авторитетные обозреватели из The Verge назвали лучшие смартфоны с Android в 2024 году. В список попали модели от Samsung, OnePlus, Google и даже одно устройство Nothing.

А свежий опрос показал, какими смартфонами Apple больше всего довольны пользователи в 2024. Это относительно старые модели, которые выделяются компактными размерами.

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