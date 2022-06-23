Американский бренд спортивной одежды и обуви Nike закрыл продажи в России в ответ на военную агрессию против Украины.

После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины американский производитель спортивной одежды Nike заявил о том, что полностью уходит с российского рынка.

Об этом сообщает Reuters.

Компания не станет открывать магазины в стране и запретит доступ российским пользователям к своему мобильному приложению и официальному сайту.

Война в Украине и Nike:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабне военное вторжение на территорию независимой Украины.

При этом сотни международных компаний приняли решение покинуть российский рынок.

1 марта 2022 год американский бренд спортивной одежды и обуви Nike закрыл продажи в России в ответ на военную агрессию против Украины.

Шестой пакет санкций против РФ:

4 мая 2022 года президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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