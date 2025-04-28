Новый недорогой смартфон Xiaomi побил рекорд продаж 2025 года за первые сутки

Redmi Turbo 4 Pro стал первым смартфон на почти флагманском чипе Snapdragon 8s Gen 4, также у новинки рекордный аккумулятор 7550 мАч.

24 апреля в Китае стартовали продажи "убийцы" флагманов Redmi Turbo 4 Pro. Компания Xiaomi уже успела отчитаться о первых успехах – смартфон получил высокий спрос и стал "чемпионом бесконечных продаж", пишет Gizchina.

Redmi Turbo 4 Pro не только установил рекорд продаж за первые сутки среди всех новинок Xiaomi в 2025 году, но и превзошел продажи телефонов во всех ценовых сегментах (имеется в виду на китайских маркетплейсах). Конкретные цифры производитель не раскрыл.

Аналитики говорят, что при цене 1999 юаней (~275 долларов) в Китае за вариант 12 ГБ+256 ГБ Redmi Turbo 4 Pro является угрозой не только для конкурентов в сегменте, но и и для премиум-флагманов, учитывая его мощную начинку и доступную цену.

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В чем особенность Redmi Turbo 4 Pro

Устройство в своем роде уникальное – это первый телефон на рынке с новым процессором Snapdragon 8s Gen 4, который по мощности сравним с флагманским. Помимо нового SoC, аппарат может похвастаться аккумулятором 7550 мАч – рекордным по меркам Xiaomi.

Характеристики экрана: 6,83", OLED, 1,5K, 120 Гц. Пиковая яркость 3200 нит – это ярче, чем у большинства флагманов премиум-класса. Заявлена защита IP66/68/69. Основная камера – на 50 мегапикселей с OIS и небольшая для такого аккумулятора толщина в 7,98 мм.

На глобальном рынке смартфон тоже появится, но под названием Poco F7 и наверняка по более высокой цене.

Ранее в этом месяце Xiaomi уже успела выпустить ультрабюджетный телефон с самым большим в сегменте экраном. У новинки 6,88-дюймовый дисплей, батарея 5200 мАч, а получать обновления она будет четыре года.

Также в ассортименте Xiaomi появились один из самых дешевых смарт-часов на рынке. Девайс получил экран, как у Apple Watch, автономность в 14 дней и датчики мониторинга здоровья.

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