У новинки 6,88-дюймовый дисплей, батарея 5200 мАч, а получать обновления он будет четыре года.

Xiaomi вывела на рынок новый ультрабюджетный смартфон народного бренда Poco. Модель Poco C71 получила аккумулятор большой емкости, двойную камеру и актуальный Android. При этом ее стоимость не превышает $85, пишет FoneArena.

Впрочем, главная фишка новинки – большой 6,88-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 450 нит. В Xiaomi говорят, что это самый крупный экран в бюджетном сегменте.

Производительностью устройство обеспечивает слабенький процессор Unisoc T7250. Его дополняют 4/6 ГБ оперативной памяти формата LPDDR4x, которую можно увеличить до 12 ГБ за счет виртуальной. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт.

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На задней панели установлена 32-мегапиксельная основная камера и второстепенный датчик. Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп. Работает девайс под управлением Android 15. Для смартфона будут выпускать обновления безопасности в течение четырех лет.

Poco C71 же поступил в продажу в Индии по цене $75 за версию на 4/64 ГБ и $85 за 6/128 ГБ. Будет ли он продаваться в Европе, не упоминается. В любом случае со временем его наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

В конце марта Xiaomi выпустила один из лучших ноутбуков по соотношению цены и качества. У него металлический корпус, 16/512 ГБ в базе и аккумулятор на целый день работы, а стоит он в 2 раза дешевле MacBook Air.

Ранее на рынке появился смартфон с рекордным аккумулятором емкостью 7300 мАч. Некоторые производители выпускали гаджеты с батареей и на 30 000 мАч, однако популярных потребительских моделей с таким АКБ еще не было.

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