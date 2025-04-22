Xiaomi выпустила самые дешевые смарт-часы 2025 года: что они умеют

Устройство получило экран, как у Apple Watch, автономность в 14 дней и датчики мониторинга здоровья.

Бренд Xiaomi представил новые "умные" часы Redmi Watch Move. Устройство выделяется для своего ценового сегмента наличием яркого AMOLED-экрана и длительным временем автономной работы, сообщает издание GSMArena

Дизайн вполне типичный – прямоугольный корпус с округлыми краями, 1,85-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 390х450 пикселей и яркостью 600 нит. Производитель заявляет о "самой плавной панели" в данном ценовом диапазоне.

Аккумулятора часов емкостью 300 мАч хватает до двух недель при обычном использовании. Включение функции "Всегда включенный дисплей" сократит срок службы батареи до пяти дней. 10 минут подзарядки девайса хватит до 2 дней их работы.

Видео дня

Умные часы работают под управлением HyperOS. Они умеют считать шаги и количество потраченных калорий, мониторят качество сна, уровень кислорода в крови, стресса и частоту сердечных сокращений с точностью 97%. Гаджет поддерживает свыше 140 режимов тренировок, также реализована функция звонков по Bluetooth.

Новинка уже продается в Индии по цене 1999 рупий, $23 (~900 грн) и скоро приедет на международный рынок.

Ранее в этом месяце Xiaomi уже успела выпустить ультрабюджетный телефон с самым большим в сегменте экраном. У новинки 6,88-дюймовый дисплей, батарея 5200 мАч, а получать обновления она будет четыре года.

А в конце месяца выйдет Redmi Turbo 4 Pro. Это будет первый смартфон компании с аккумулятором емкостью 7550 мАч.

Вас также могут заинтересовать новости: