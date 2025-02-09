Примечательно, что в топ не попал ни один современный смартфон Apple.

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu подвели итоги января, определив устройства на iOS с наибольшим уровнем удовлетворенности пользователей. В первой десятке по пять моделей iPad и iPhone.

Если смотреть только на смартфоны, то лидером симпатий стал iPhone 12 mini. За ним следует iPhone 7 – этой модели уже больше восьми лет, а она все еще в строю и неплохо справляется с бытовыми задачами. Тройку лидеров замыкает iPhone SE (2020). На 4 и 5 месте, наконец, iPhone 7 Plus и iPhone 8.

Судя по всему, многие пользователи до сих пор не могут смириться с модой на "лопаты", поэтому так трепетно относятся к этим компактным моделям. Плюс, в случае с iPhone 12 mini и iPhone SE (2020) для них до сих пор выходят актуальные версии iOS.

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Безусловным же лидером в "народном" рейтинге Apple является iPad Pro 2 с 10,5-дюймовым экраном. Этому планшету уже больше шести лет, но для многих он остается основным домашним планшетом, и обновляться пока они не видят смысла.

Примечательно, что в топе не оказалось ни одного актуального устройства Apple. Самым "новым" смартфоном стал iPhone 12 mini 2020 года, а планшетом – iPad Air 2022 года.

Новый компактный iPhone мы уже вряд ли когда-то увидим, а вот дешевый iPhone SE 4 может выйти уже в конце месяца.

По характеристикам, ожидается, что новый SE получит чипсет A18 и 8 ГБ оперативной памяти для Apple Intelligence, разъем USB-C, Action Button и станет первым устройством компании с фирменным модемом 5G.

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