Huawei Mate 70 Pro+ занял первое место с впечатляющим показателем в 99.99% положительных отзывов.

Бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг смартфонов на базе ОС Android с наибольшим уровнем удовлетворенности их владельцев – такой рейтинг еще называется "народным". То есть он составляется с оглядкой не на тесты, а на реальные отзывы пользователей.

Стоит учитывать, что рейтинг составляется на основе отзывов китайских пользователей, поэтому в нем есть девайсы, выпущенные пока только на местном рынке. Вот десятка лучших смартфонов в начале 2025 года по оценкам их владельцев:

Huawei Mate 70 Pro+ (99,99%);

Huawei Pura 70 Pro+ (97,39%);

Honor Magic V2 (97,14%);

Honor Magic 6 Ultimate Edition (97,03%);

Honor GT (95,71%)

Oppo Find N3 (95,33%);

Oppo Find X7 Ultra (94,56%);

Samsung Galaxy S24+ (94,35%);

Samsung Galaxy Z Fold 5 (94,17%).

Xiaomi 15 (94,12%).

Как видно по результатам опроса первые два места занимают суперфлагманы Huawei. Из-за санкций США компания не может заполучить современные чипсеты Qualcomm или MediaTek, поэтому, чтобы компенсировать это, делает упор на дизайне и фотовозможностях, а также поддержку спутниковую связи, которая остается не универсальной функцией.

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В десятке лидеров, помимо прочих, можно увидеть складные модели Honor Magic V2, Oppo Find N3 и Galaxy Z Fold 5, выполнены в популярном сегодня форм-факторе книжки. Все это говорит о росте интереса пользователей к этому рынку.

Вся первая десятка самых продаваемых смартфонов в мире состоит из iPhone и Samsung Galaxy, говорится в отчете Counterpoint Research. На вершине рейтинга расположился базовый iPhone 15, а самый покупаемый Android-смартфон – Galaxy A15 5G.

Ранее самый популярный техноблогер в мире, MKBHD, назвал 10 лучших смартфонов 2024 года. Победители выбирались в различных номинациях, включая лучший дизайн, камера и "цена-качество". Samsung Galaxy S24 Ultra победил в главной номинации.

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