Презентация ожидается в ближайшие дни.

Ожидается, что презентация iPhone SE 4 (другое название – iPhone 16E) состоится в ближайшие дни. Дизайн смартфона уже показывали на рендерах и в виде макетов, а теперь его подтвердил известный производитель чехлов Spigen.

Новый недорогой смартфон Apple получит дизайн iPhone 14 – "челка" спереди, плоские боковые грани, тонкие экранные рамки. Круглая кнопка "Домой" останется в прошлом. Габариты – 146,7 х 7,8 х 1,5 мм.

SE выйдет с 6,06-дюймовым OLED-экраном с яркостью до 800 нит, но останется с 60 герцами. Основная камера у смартфона одинарная, зато, по слухам, на 48 Мп. Рядом с датчиком находится круглая вспышка.

Видео дня

По характеристикам, ожидается, что новый SE/16E получит чип A18 и 8 ГБ оперативной памяти для Apple Intelligence, разъем USB-C, Action Button и станет первым устройством компании с фирменным модемом 5G.

Марк Гурман из Bloomberg ранее сообщил, что новый "бюджетный" смартфон от Apple будет представлен на неделе 10–14 февраля, а в продажу устройство поступит до конца месяца. Ожидаемая цена новинки – 499 долларов.

Конкурировать такой Айфон будет с Pixel 9a, который ожидается в марте – это почти на два месяца раньше обычного. Батарея и экран у него будут больше, чем у Pixel 8a, а внешне новый смартфон Google будет сильно отличаться от предшественника.

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