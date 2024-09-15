И еще три модели, достойные внимания.

Авторитетное издание про технологии, The Verge, обновило свой список лучших смартфонов Android для покупки в 2024-ом. Авторы традиционно не составляли топы и не раскладывали телефоны по местам, но выбрали лучшие устройства в разных категориях.

Выбирали лучшие смартфоны по нескольким критериям: долголетие, качество экрана, фотовозможности и наличие беспроводной зарядки. Под долголетием подразумевается прочность корпуса и сроки поддержки обновлениями. Всего было пять номинаций.

Лучший смартфон на Android – Pixel 9

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Как отметили в The Verge, свежий Пиксель имеет пару ключевых изменений по сравнению с Pixel 8: увеличенный до 6,3-дюйма OLED-дисплей, мощный чипсет Tensor G4, более емкую батарею, 12 ГБ ОЗУ и двойную заднюю камеру с новым 48-мегапиксельным сенсором для сверхширокоугольной съемки.

Без компромиссов не обошлось. Проводная зарядка у телефона по-прежнему ограничена мощностью 27 Вт, что мало для девайса с таким ценником. Зато Google предлагает семь лет обновлений OC и целый набор ИИ-функций.

Лучший смартфон-максималист – Samsung Galaxy S24 Ultra

В "суперфламане" Samsung есть все, что можно желать от современного телефона, если не брать в расчет складные устройства. Тут присутствует стилус, две телеобъективные камеры, первоклассный процессор Snapdragon 8 Gen 3, массивная батарея и один из лучших экранов на рынке.

Стоит смартфон не мало, а еще он довольно тяжелый, но аналогов на рынке нет, отметили в The Verge.

Лучший смартфон для тех, кому не нужен ИИ – OnePlus 12

OnePlus 12 продается на $100 дороже своего предшественника, но он оснащен продвинутыми камерами Hasselblad, улучшенной водостойкостью и беспроводной зарядкой. А связка Snapdragon 8 Gen 3 и 16 ГБ ОЗУ может составить конкуренцию лучшим смартфонам 2024 года. Однако тут нет поддержки ИИ.

"Если вы хотите переждать этот цикл ажиотажа вокруг ИИ, но по-прежнему ищете отличный телефон, OnePlus 12 может быть именно тем, что вам нужно", – заключили авторы.

Лучший складной телефон – Pixel 9 Pro Fold

Второе поколение в сравнении с первым Pixel Fold действительно изменилось кардинально – как снаружи, так и внутри. Основной экран в разложенном виде предлагает диагональ на 8 дюйма. Внешний – 6,3 дюйма. В обоих случаях используется топовая матрица OLED с частотой обновления 120 Гц.

Pixel 9 Pro Fold мощный, прочный и универсальный – большинству людей такой девайс вряд ли пригодится, однако тем, кто задумал купить свой первый складной телефон, это лучший вариант из всех доступных.

Лучшая альтернатива Google и Samsung – Nothing Phone 2

Эксперты назвали этот Android-телефон воплощением ретро-эстетики, которая не похожа ни на что другое, что сегодня доступно на рынке. Он точно не "топ за свои деньги", но это хорошая альтернатива крупным Android-брендам.

Отдельно были отмечены другие смартфоны, заслуживающие внимания. В их числе:

раскладушка Galaxy Z Flip 6, которая использует внешний 3,4-дюймововый экран для вывода часов, клавиатуры, оповещений и прочего.

тонкий и легкий OnePlus Open в форм-факторе "книжки" и продуманным интерфейсом для многозадачности.

Pixel 8A – если вы хотите максимально отбить потраченные 499 долларов, трудно превзойти последнее предложение от Google. Он охватывает все основные функции в телефоне за 499 долларов, предлагая при этом семь лет поддержки и фирменные ИИ-функции.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, специалисты AnTuTu публиковали рейтинг самых производительных Android-устройств. Из них целых 5 строчек топа заняли устройства китайской Vivo и ее суббренда iQOO.

Новый рейтинг десяти самых продаваемых бюджетных смартфонов показал, что устройства Xiaomi и Samsung доминируют на рынке. Redmi 13C же стал самым покупаемым смартфоном по цене до 150 долларов.

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