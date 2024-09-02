Выяснилось, что смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 3 производительней моделей с SoC Dimensity 9300+

Команда AnTutu обновила свой рейтинг наиболее производительных Android-смартфонов по состоянию на август 2024 года. Из них целых 5 строчек топа заняли устройства китайской Vivo и ее суббренда iQOO.

Сегодня самое мощное "железо" предлагает Red Magic 9S Pro+. Он работает на разогнанном до 3,4 ГГц чипе Snapdragon 8 Gen 3, причем отрыв от OnePlus Ace 3 Pro, разместившегося на второй позиции, немалый. Третье место занял iQOO Neo9S Pro+. Для сравнения, iPhone 15 Pro Max в аналогичных тестах набирает 1,64 млн балла.

Далее в списке следуют модели Asus ROG Phone 8 Pro, iQOO Neo9S Pro, Redmi K70 Ultra, Vivo X100 Ultra, Vivo X100 Pro, Vivo X100 и OnePlus 12. Будучи девайсами, ориентированными на производительность, все они без проблем запускают ресурсоемкие приложения и игры на максимальных настройках и оснащены продвинутой системой охлаждения, а запаса мощности у каждого из них хватит по меньше мере на пять лет

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Интересно отметить, что четыре самые мощные модели в топ-5 построены на базе SoC Snapdragon 8 Gen 3. Всего же у MediaTek в рейтинге самых мощных смартфонов четыре места из шести.

Также AnTuTu назвал чемпионов производительности среди Android-устройств среднего класса. Лидер топа – OnePlus Ace 3V. Он стал первым смартфоном с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, который примерно на уровне Snapdragon 8 Gen 2. За ним идут Realme GT Neo6 SE и Redmi K70E.

Напомним, в октябре начнут выходить первые смартфоны с Snapdragon 8 Gen 4. В Qualcomm говорят, что новое поколение будет мощнее актуального, но в то же время есть сведения, что стоимость процессора будет рекордной и это напрямую повлияет на ценник. Ожидается, что подорожание затронет Xiaomi 15, Galaxy S25, OnePlus 13 и другие Android-флагманы.

Ранее эксперты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов на рынке. Лучшим в целом назвали OnePlus Nord 4, который довольно значительно отличается от других девайсов производителя, да и конкурентов в своем сегменте.

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