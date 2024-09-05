Обычным пользователям рекомендуется дождаться полноценного релиза ОС в "ближайшие недели".

Долгий процесс бета-тестирования Android 15 подошел к концу. Вчера состоялся релиз стабильной версии новой ОС. Исходный код уже доступен в Android Open Source Project (AOSP) – именно там разработчики и производители могут взять код и соответствующим образом адаптировать свои приложения для Android 15.

Обычным пользователям рекомендуется дождаться полноценного релиза ОС в "ближайшие недели". Тогда она станет доступна на поддерживаемых моделях Google Pixel. Остальные производители, в частности, Samsung, OnePlus, Xiaomi и другие, получат обновление "в течение следующих месяцев".

В анонсе Google описываются некоторые новые фишки Android 15. Упоминается приватные пространства для приложений, оптимизация многозадачности для гаджетов с большими экранами и дополнительная информация о здоровье аккумулятора. А еще ОС научили предупреждать пользователей о землетрясениях.

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Другие функции, которые появятся на устройствах Android c выходом Android 15, включают возможность найти выключенный смартфон, защита от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозка" неиспользуемых программ и увеличение длительности работы в режиме ожидания.

Ранее в интернете появился список из более 300 телефонов, которые не будут совместимы с Android 15. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш девайс новую прошивку, или, возможно, пришло время задуматься об апгреде.

Пользователи iPhone смогут обновиться до iOS 18 уже на следующей неделе. Если ваш айфон обновился до iOS 17, значит, на него можно установить и новую систему.

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